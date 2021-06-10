12歲或以上明預約、周一可打針　接種率7至8成學校有條件全日上課

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-10 16:13

政府批准復必泰疫苗接種年齡降至12歲，政府公布，為鼓勵更多師生及家長打針，將提供三個接種途徑，包括明天（11日）起開放供12歲至15歲青少年預約打針，即最快下周一（14日）端午節開始接種。 另外，若符合人數門檻，政府在6月21日起會安排校巴往返學校及接種中心；至於滿300人接種的學校，政府會在6月28日起開始到校外展接種服務。 教育局局長楊潤雄表示，專家建議若接種率高達七至八成的學校，將有條件恢復全日課堂，教育局會向此方向考慮；至於因身體狀況不適合接種的老師，則可定期檢測。

政府宣布，6月10日起12歲或以上青少年可預約打針，最快可於6月14日起接種疫苗。(余俊亮攝)

公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始和教育局局長楊潤雄今日（10日）下午3時15分在政府總部會見傳媒，交代新冠疫苗接種計劃最新安排。

聶德權表示，為吸引更多師生及家長響應，特別安排三個接種途徑，包括自行到網站預約接種、政府為學校提供特別預約及接送服務，以及到校外展服務。

政府三招「谷」師生、家長打針

在自行到網站預約接種方面，12至15歲青少年明天起可自行到政府預約接種系統，預計最快下周一開始接種，惟接種當日須帶家長同意書。聶德權說，選端午節作首天接種，是希望方便放假的父母帶子女前往。

第二是政府為學校預留時段，由政府安排校巴往返學校及接種中心，預計6月21日開始，最遲8月底接種。聶解釋，周一至五有足夠接種能力，亦可善用資源。

第三是外展到校接種，若可提供場地及清潔安排，政府會安排現時營運疫苗團隊到校，提供外展接種服務，接種人數最少300人，鄰近學校可合併計算。政府稍後會向所有中小學發信講解安排，預計6月28日可開始。

聶指，現時政府有為企業提供外展接種，要求最少1500呎地方，設資訊區、打針區及觀察休息區，現時須有地方供醫護稀釋疫苗，以及放有緊急情況需用的儀器和設備。

政府公布，6月11日起接受12歲至15歲預約接種復必泰疫苗，另將在6月21日提供校巴接送打針、6月28日起開始到校接種。（資料圖片）

楊潤雄：接種率達7成學校或可恢復全日課

楊潤雄指，現時只上半日課是因食飯屬高風險活動，專家建議若接種率高達七至八成的學校，將有條件恢復全日課堂，教育局會向此方向考慮。他直言，若再出現第五波爆發，「有打針同無打針，返學教學上有小小唔同」，至於實際安排須視乎疫情發展、專家意見及學校準情況決定，屆時會預留足夠時間供學校準備，希望學校早日恢復正常互動，「有啲情況係老師因為某啲原因無打針，可能考慮用定期檢測取代。」

楊潤雄透露，近日已聯絡辦學團體及學校組織商討接種安排，普遍反映可盡量呼籲接種，暫未見有重大意見或困難，他期望老師以身作則打針，若因身體狀況不適合接種者，可定期檢測。

聶德權建議學校播放影片或安排醫護到校講解，釋取家長疑慮，提高接種積極性，期望絕大部份市民可在8月底前打第一針。

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