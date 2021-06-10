新冠疫苗｜逾163萬人已打第一針　3.5萬人預約打針

社會新聞
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政府今晚（10日）公布新冠疫苗最新接種數字，截止今天，共有160多萬人接種了第一劑疫苗，倘以現時仍只得16歲或以上人口可打針，接種比率為適合打針人口的24.9%，即近四分一人已打第一針。

另外，過去24小時共有9宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中兩人留院觀察。

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接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約270多萬劑疫苗，當中160多萬人接種了第一劑疫苗，110多萬人打了第二針。在16歲以上的人口當中，有160多萬人打了第一針，即佔適合打針人口的24.9%，換言之每四人中便有一人已接種。

截至今日下午8時的過去24小時，共有約3.8萬人接種了疫苗，當中17,400人打科興疫苗，20,600人打BioNTech/復必泰疫苗。另有約3.5萬人預約了接種時間，當中約1萬人預約打科興疫苗，2.4萬人預約打復必泰疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時共有9宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

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