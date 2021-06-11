劉宇隆指科興可申降接種年齡　不需等第三期數據：不上課風險更大

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-11 09:52

政府批准復必泰疫苗接種年齡降至12歲，而科興的接種年齡下限維持18歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆於港台節目《千禧年代》上指，內地科興疫苗有數據得出對3至17歲的兒童有效，認為科興可申請降低接種年齡門檻。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為科興可申請降低可接種年齡。（資料圖片）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，根據內地科興疫苗數據，當中得出3至17歲的兒童接種疫苗後產生抗體情況有效，甚至年齡越低抗體越高。他認為現時科興有免疫橋接研究的數據，可以取代第三期數據，向政府申請降低接種年齡門檻，不過指仍然需要待專家審批。

疫苗顧問專家委員會另一成員孔繁毅早前表示不認同他的說法，指因新冠疫苗為新研發疫苗，仍未知道科興對兒童的保護是否大於副作用，因此仍需要根據第三期數據作出建議。劉宇隆於節目上回應指，現時為非一般情況，學生復課需要視乎疫苗接種率，認為不能夠正常上課的風險更大，指每日都應診，發現兒童留家過久體重普遍上升5公斤或以上。他指，接種疫苗的次序應先為中學生後到小學生，若社會有一定高的接種率，新冠病毒或會變回舊的冠狀病毒，若疫苗能取代自然感染產生免疫屏障，屆時較年幼的幼稚園生或不用打針。

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