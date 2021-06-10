12歲下無疫苗數據　許樹昌：再降接種年齡尚早　未研降打科興門檻

撰文： 林穎嫺 林劍 最後更新日期： 2021-06-10 11:50

衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨夜（9日）建議日後完成接種疫苗的非高風險抵港者可縮短檢疫期，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今早（10日）在港台節目表示，大部分人在接種認可疫苗14日後，產生的抗體水平不俗，而他們每隔兩、三日便要做檢測，認為病毒傳播風險不高。 許樹昌續指，目前未有12歲以下接種疫苗數據，談進一步放寬打針年齡門檻是言之尚早，委員會亦未研降低科興接種年齡。

許樹昌指，曾接種腎臟移植、正服用抗排斥藥的人或未能及時產生抗體，其檢疫期則未能縮短。（資料圖片／李澤彤攝）

曾接種腎臟移植、服用抗排斥藥不能縮短檢疫期

許樹昌早上在港台節目《千禧年代》表示，已完成疫苗接種的旅客，抵港後若能驗出對抗體呈陽性、核酸檢測亦呈陰性的話，便可縮短檢疫期，他認為大部分人打齊兩針14日後都能產生抗體，而且水平不俗，惟曾接種腎臟移植、正服用抗排斥藥的人或未能及時產生抗體，其檢疫期則未能縮短。

他續指，旅客在機場檢測時，會一併抽血驗抗體，預料約半小時便可出結果，醫管局亦正比較不同「篤手指」驗抗體的測試，日後將會引入，加快檢測。

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被問到打針後亦可能會染疫，放寬檢疫的做法會否造成防疫漏洞，許樹昌表示，有關建議僅適用於非高風險地區，旅客完成7天檢疫後，仍要接受7日自我監察，期間每隔兩至三日便要再接受檢測，認為讓病毒走入社區的風險不高。認可的疫苗中，包含香港未有的俄羅斯「衞星五號」，許樹昌稱早有文獻顯示該疫苗保護率高。

委員會昨夜亦公布，讓已接種一劑疫苗的旅客接種第二劑復必泰，許樹昌表示，不少港人滯留英國期間，接種了一劑牛津/ 阿斯利康疫苗，雖然香港並無提供相關疫苗，而但有文獻顯示，「溝針」的保護率更高，惟短期副作用亦會多20%，他估計是因為兩種疫苗以不同機制刺激S蛋白所致。曾在美國接種一劑莫德納疫苗的市民，抵港後亦可接種同樣以mRNA平台產生抗體的復必泰。

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12歲以下接種疫苗未有數據 談進一步降打針門檻尚早

至於科興與復必泰溝針，許樹昌表示，香港大學的團隊和菲律賓分別就此研究，惟暫時未有數據顯示有效。

委員會昨日亦建議盡快讓12歲以上的兒童打針，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆更指，中學生的疫苗副作用比率較西方國家低，許樹昌表示，有關數據是劉宇隆的研究，他並不了解，但復必泰已有12至15歲人士的相關數據，對年輕人的保護率達100%，副作用主要為針口痛等，認為青少年亦可接種。

至於12歲以下兒童，許樹昌指，暫未有相關數據，因此談進一步降低接種門檻至12歲以下言之尚早；至於科興疫苗是否有機會擴展至18歲以下人士，他指現時3至17歲人士的測試，有500多個數據，仍未算多，待有足夠數據後提交衞生署，到時專家才再開會決定。

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「三高」人士更應接種疫苗

許樹昌於商台節目亦表示，適合接種季節性流感疫苗的長者，原則上都適合接種新冠疫苗，現時全球已打數億劑滅活新冠疫苗，數據充足。他指，本港最大的問題是有部份人，包括前線家庭醫生，都有一個錯誤觀念，以為患有「三高」的人不應該接種，但其實「三高」人士更應該接種疫苗，認為如果能用藥物控制好病情、血壓可保持穩定，接種疫苗也絕對無問題。

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