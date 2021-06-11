政府招標出租三幅屯門、古洞北官地　明年前收地棕地作業者可承租

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-11 13:02

為安置棕地作業者，政府早前已招標出租3幅元朗和粉嶺的政府用地，讓受政府發展項目影響的棕地作業經營者承租。地政總署今日（11日）公布，將再推出3幅於屯門和古洞北的政府土地，以短期租約方式招標出租，讓受明年或以前收地及清拆行動影響的合資格棕地作業經營者承租。

地政總署今日（11日）公布，將再推出3幅於屯門和古洞北的政府土地，以以短期租約方式招標出租，讓受明年或以前收地及清拆行動影響的合資格棕地作業經營者承租。（資料圖片）

3幅招標出租的土地分別位於屯門亦園路、望后石、及古洞北，最大的一幅地位於亦園路，面積為6910平方米、即約7.4萬平方呎，而其餘兩幅則分別佔地約3100平方米及750平方米。棕地用途適合作收費公眾停車場、存放建築材料或汽車等；租期分別為3年及可租用至2023年12月31日。

因古洞北/粉嶺北新發展區第一階段發展計劃、洪水橋/廈村新發展區、錦田南公營房屋發展計劃，及橫洲公營房屋第一期發展計劃影響的棕地作業者均可承租。根據現行安排，受政府發展項目影響的業務經營者，若符合相關申請資格，可獲發放法例訂明的法定補償，或以特惠津貼替代。地政總署指會繼續物色合適的空置土地以短期租約方式招標出租，以供棕地作業經營者搬遷業務。

政府於去年曾招標出租3幅元朗和粉嶺的政府用地，讓受政府發展項目於2022年或以前收地及清拆行動影響的棕地作業經營者承租。