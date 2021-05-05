政府續物色官地短租安置棕地作業經營者　黃偉綸：不會「一換一」

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-05 14:05

政府正收回洪水橋一帶棕地，作洪水橋／厦村新發展區發展。發展局局長黃偉綸今日（5日）表示，第一期發展計劃有40個棕地作業經營者受影響，包括露天戶外倉庫、工場、商店等，至今年3月累計已有8個作業者已遷出，並預計所有經營者須於明年或之前離開。 黃偉綸直言補償方案不會「一換一」，或無縫銜接場地調遷安排，他認為「金錢補償係最直接、實際。」如經營者希望搬到其他地方繼續營運，政府亦會協助個別經營者取得規劃許可，並繼續物色空置政府土地，以短期租約方式供合資格經營者優先投標。

航運交通界立法會議員易志明今日提出口頭質詢，要求政府交代新發展區第一期收地工作的最新進展，以及如何解決棕地作業經營者對土地需求的燃眉之急。黃偉綸表示，在洪水橋／厦村新發展區的441公頃發展用地中，223公頃為現有棕地。而第一期收地工作中，有9公頃為棕地，業權已如期復歸政府。

他又指，在40個受影響經營者中，業務包括露天戶外倉庫、工場、商店、停車場等，當中8個已遷走，涉及0.6公頃土地。而政府為受影響經營者提供彈性，如該地皮的工程未開展，就容許繼續經營。他又稱有信心所有經營者可如期遷出。

黃偉綸直言不會提供「一換一」，或無縫銜接場地調遷安排，認為「金錢補償係最直接、實際」。（羅君豪攝）

至於補償方案方面，黃偉綸稱在洪水橋發展區中已預留61公頃作物流設施、工場等，部份亦會發展多層樓宇收納更多作業者，相信可填補因發展棕地而減少的作業面積。他強調，提供同等面積土地繼續經營非實際可行選項，故不會選擇「一換一」方案或無縫銜接場地調遷安排。

當局亦強調，如個別經營者想繼續營運業務，政府提供的金錢補償可作支援，亦會協助個別經營者取得規劃許可，以及諮詢部門意見。而地政總署亦物色空置政府土地，以短期租約供合資格經營者優先投標。首批3幅位於元朗、粉嶺的土地已於去年12月招標，黃偉綸指招標情況理想；第二批3幅土地亦會於今年中招標。