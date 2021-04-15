黃偉綸指不會優先發展郊野公園　將推3幅土地讓棕地作業者承租

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-15 20:10

政府強調覓地建屋，曾研究於郊野公園邊陲地發展房屋，惟因惹起爭議煞停研究。發展局局長黃偉綸今日（15日）於立法會財委會特別會議上指，因發展郊野公園於「土地大辯論」獲得的支持度較低，政府不會優先考慮，會再視乎發展需要。對於安置棕地作業者，地政總署署長黎志華指，於今年暑假將再推3幅土地，讓受收地影響棕地作業者承租。 至於主教山配水庫事件，黃偉綸指已保留被拆走的石柱以便日後重建，但指未必可以做到「百分百原汁原味」，政府擬於今年內有限度開放。

政府曾委托房協研究發展郊野公園邊陲地帶，最後煞停研究。（資料圖片）

立法會議員林健鋒於會上提到發展郊野公園，認為本港用地不足，政府應以新思維發展。發展局局長黃偉綸指，由於土地供應專責小組「土地大辯論」中，發展郊野公園邊陲地帶選項獲得支持不多，政府將全力處理8個優先選項，現階段不會優先處理發展郊野公園，會再看日後發展。

招標出租土地可安置物流業

他亦於會上提到發展棕地，稱政府目前以金錢補償為主，由於土地短缺做不到以地補地，「無本事做到我畀另一幅讓佢搬去第二度。」地政總署署長黎志華指，去年當局曾招標出租3幅元朗、粉嶺官地讓受收地影響棕地作業者承租，而於今年暑假當局將再推3幅於元朗、屯門等區的土地，讓棕地作業者，包括物流行業人士承租。

洪水橋新發展區將分三階段發展，當中第一期規模較少，佔約17公頃的土地。發展局常任秘書長甯漢豪指，第一期先做好專用安置屋邨及棕地作業者多層大廈，以做好第二期的涵接工作，而當局於去年就第二期發展研究取得撥款，料於2至3年後再到立法會申請撥款，屆時會有清楚的發展時間表，但強調對居民而言不會於這2至3年內收地。

▼第一階段研究：八組適合發展公營房屋棕地群▼

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▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群▼

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古蹟辦日後將派員親身視察歷史建築

會上有議員關注主教山配水庫事件，黃偉綸指，工作小組將於幾個月後有交代，而現時古蹟辦已要求其他部門提交更多資料，包括要提供照片，而古蹟辦過往未必每一個歷史建築亦會派員到場視察，但於主教山配水庫事件後，古蹟辦會親身到場查看。他指，已保留被拆走的石柱以日後作重建之用，但指未必可以做到「百分百原汁原味」；而當局擬於今年內有限度開放配水庫，如以導賞團等形式開放。

主教山配水庫內部結構圖片