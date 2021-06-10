團體揭政府數漏379公頃棕地　部份入侵郊野公園　倡定期更新數據

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-10 00:00

政府於2017年委聘顧問展開棕地研究，兩年後發表報告，指本港共有1,579公頃棕地，當中有450公頃具發展潛力，惟最終僅47公頃棕地將發展公營房屋。 本土研究社及綠色和平利用與政府相似研究方法，發現全港有約1,958公頃棕地，與政府數據相差379公頃，當中部分棕地擴張至郊野公園範圍，亦有遺漏的棕地鄰近政府敲定發展的棕地群。 綠色和平項目主任陳可淳指，當局於2017年做研究時，竟以2015年的地圖作基準，過時數據令研究結果「貨不對辦」。本土研究社蔡諾正形容政府研究棕地「嘆慢板」，變相助長棕地擴散。他們建議定期更新棕地面積，否則更顯政府決心不大。

本土研究社及綠色和平利用與政府相似研究方法，發現全港有約1,958公頃棕地，與政府數據相差379公頃。（羅君豪攝）

根據規劃署於2019年底發表棕地報告，全港有1,579公頃棕地，報告中指以2015年電子垂直投影的相片作底圖，並辨認出1,300公頃棕地；亦有利用2017/18年的航拍圖片、衛星圖片，及地政總署提供的規劃資料等。

元朗區棕地差距最大 相差逾兩成半

本土研究社及綠色和平於今年利用相似方法，同時透過實地考察、城規會的規劃許可申請等資料，最終發現全港有1,958公頃棕地，較規劃署報告多出379公頃。

當中以元朗區的差距最大，他們估算該區有約1,331公頃的棕地，較政府估算的約1,056公頃多約285公頃、即多出約26%；而不被納入政府研究範圍的荃灣區，他們亦發現有約4公頃的棕地。他們估計，若將多出的一半面積棕地，以中低密度發展，可建約9.6萬伙單位。

新田棕地群2015年後三度擴張

其中於新田信芯園的棕地群，他們發現有共6公頃的棕地，並指於2017年至2020年間曾三度擴張。由於政府僅根據2015年的衛星圖片作統計，變相「漏計」約2.5公頃的棕地。而他們於現場考察時亦發現露天貯物場，亦有張貼由環保署於2019年12月發出的違例擺放建築廢料通知書。

和宜合村棕地擴至郊野公園範圍內。（本土研究社及綠色和平提供圖片）

團體揭「棕地變色龍」 上水恐龍坑棕地30年來3度「變色」

荃灣區棕地擴至郊野公園

於荃灣川龍及和和宜合村，部分棕地範圍涉及綠化地帶，更擴至郊野公園範圍。當中川龍有1.2公頃棕地依附荃錦公路及郊野公園界線擴展，翻查規劃署地圖，部分棕地不但位於綠化帶，甚至擴大至進入相鄰的郊野公園範圍。

另一例子同樣於荃灣區，毗鄰和宜合村及城門水塘，涉及約1公頃的棕地。該幅棕地位於綠化帶，並於2002年至2020年、18年間由0.2公頃增大至0.6公頃，其後更逐漸擴張至城門郊野公園範圍內。

棕地進入郊野公園情況

沙埔棕地群達45公頃

此外，亦有遺漏的棕地鄰近當局發展項目的選址。於馬鞍崗、近大欖隧道入口，政府的數字為約有6.8公頃的棕地，而民間根據2017/18年的衛星圖片卻於同一位置發現10.3公頃的棕地。值得注意的是，規劃署於3月公布第二階段檢視棕地群發展公營房屋的結果，當中於錦河路選址，正正鄰近上述馬鞍崗棕地群，而錦河路僅涉2公頃的棕地。

而政府第一階段棕地研究中，於沙埔物色13公頃的棕地可用作發展公營房屋項目。不過，今次民間研究同樣發現該處的棕地有擴張情況，沙埔一帶至少漏計23公頃的棕地，若計及政府資料，沙埔一帶的棕地面積至少達45公頃。

於馬鞍崗新擴張的棕地。（本土研究社及綠色和平提供圖片）

根據當局資料，於新田/落馬洲發展樞紐約有80公頃為棕地，不過今次研究發現於發展範圍的邊界外、位於潘屋村有4公頃棕地，遠多於政府棕地資料顯示0.4公頃。而當中於2019年至今棕地範圍更擴張近3公頃。現場可見，該處主要放置貨櫃，亦有停泊貨車，而遺漏的棕地附近有低密度住宅。

+ 6 + 6 + 6

綠色和平項目主任陳可淳指，規劃署棕地研究報告以2015的衛星圖片為底圖，因數據過時令研究結果「貨不對辦」。（羅君豪攝）

團體批政府棕地數據過時：貨不對辦

綠色和平項目主任陳可淳指，規劃署棕地研究報告以2015的衛星圖片為底圖，令當局計漏及後擴展的棕地，質疑當局未有充分利用現有資料確認數據，變相令報告結果「貨不對辦」。她以新田新芯園的棕地群為例，認為環保署等部門備存有關棕地資料，反映政府內部有足夠資料去確認及更新數據。此外，當局亦無完整研究棕地範圍，導致荃灣區的棕地被遺漏。

本土研究社研究員蔡諾正建議政府應每年更新棕地資料。（羅君豪攝）

本研社斥研究棕地攤慢板 容許棕地失控擴張

本土研究社研究員蔡諾正指，由於政府早於2017年開始研究棕地，但卻至2019年才公布結果，加上未有參考民間數據，批評當局「嘆慢板」。他又形容棕地擴散情況失控，若當局早完成棕地研究工作，或可免卻300多公頃棕地擴張。

他指，部份政府遺漏的棕地毗鄰當局發展範圍，變相減少可發展的棕地數量，影響房屋供應。他又說，現存部門有棕地資料可整合，包括規劃署、環保署等部門，建議每年更新一次。

規劃署：研究反映2017年至2018年棕地情況

規劃署回覆查詢，指目前新發展區及其他正在規劃中的政府或私人發展項目，合共有超過860公頃的新界棕地陸續發展作房屋或其他土地用途，佔新界棕地總面積的54%以上。

《新界棕地使用及作業現況研究》所反映的是新界棕地在2017年8月至2018年10月期間的狀況。報告於2019年11月發表後，規劃署整合資料後於2020年5月上載到網頁。為免誤會，規劃署會在網頁適當修改「更新時間」的字眼。規劃署指，新界的土地活動會隨時間有所變化，不能排除《棕地研究》網頁上的棕地資料與目前最新的土地情況有所不同。規劃署會繼續監察棕地位置及面積的變化。

由於研究主要是為了掌握新界鄉郊地區棕地的整體情況，以及為新界的棕地訂立定義和分類的範圍。因此研究範圍並不涵蓋「都會區」，包括香港島、九龍及荃灣/葵青。

▼首階段適合發展公營房屋八組棕地群▼

+ 15 + 15 + 15

+ 2 + 2 + 2

▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群▼