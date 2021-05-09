六四集會案｜被判囚6個月　岑敖暉嘆判刑荒誕：在維園舉蠟燭而己

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-09 19:49

黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴因去年6月4日參與六四集會，被控明知而參與未經批准集結罪，4人認罪，法官陳廣池上周判黃之鋒入獄10個月，岑敖暉被判囚6個月。 岑敖暉在判刑前撰文，指經過「8.18」流水式集會案判刑後，已對六四集會案的判刑作好心理準備，又指當晚自己只能坐在維園舉蠟燭，竟面對被監禁數個月的可能性，自言「每次想起也不禁搖搖頭」，形容刑期之高是「荒誕」和「痴線」。

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正式入獄後 親友可探訪次數大減

因初選案被還押的岑敖暉在文中提及，被正式判刑後須重新適應監獄的節奏和生活，因被還押與「泊正（正式入獄）」有所不同，最大分別就是探訪次數，還押是每天都可以探訪的，「泊正」則每月只能獲探望兩次，因此在判刑前每次見到太太，心裡也會有種「倒數的鬱悶」，「這兩個月，至少隔天都可以見她一次，接下來幾個月或許就只能見上數面而已」。

岑敖暉指，經過「8.18」流水式集會案判案後，已對六四集結案不會罰款或緩刑了事作好心理準備，惟在上月30日，律師告知案件最壞可能是以九個月監禁作量刑起點，坦言頗難接受，又指「六四」當晚自己只能坐在維園舉蠟燭，竟有面對被監禁數個月的可能性，每次想起也不禁搖搖頭。

黃之鋒、岑敖暉等4人去年參與六四集會，被判非法集始罪成。（資料圖片）

親解新髮型緣由：外籍囚友拿起刨子「起勢咁剷」

上庭當天，岑敖暉多次向公眾席豎起姆指，並摸頭髮多次，有旁聽人士留意到並說：「新髮型」。岑敖暉在信中解釋新髮型緣由，稱因太太多次指他頭髮太長，遂在獄中舉手要求剪髮，他向負責剪髮的外籍囚友說：「cut short」，笑言未知是否因語言障礙的關係，外籍囚友拿起刨子「起勢咁剷」，「初時都不以為然，發了一會呆後覺得不對勁：點解仲剷緊？」又指同樣因初選案被還押的陳志全、鄒家成見狀「笑到肚痛」。