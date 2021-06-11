王婆婆涉高院肩撞女保安　稱進行公民抗命不答辯　案件開審

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-11 15:48

在去年反修例風波中多次參與示威、揮動港英旗幟的「王婆婆」王鳳瑤，被指襲擊高院女保安。她今日（11日）就案件受審，她已早前表明不會答辯、不作供、不盤問等，以進行公民抗命。受襲女保安則供稱，王當日兩次經過金屬探測器時均「響機」，她攔著王，以便同事替她進行安檢，豈料王用肩膊撞她心口。

被告王鳳瑤（64歲）被控在2019年1⽉22⽇，在高等法院大堂襲擊女保安胡婉鴻。

不聘律師表明不答辯

由於被告需要法庭翻譯員協助閱讀本案文件，亦要觀看相關片段，案件多次押後，今日終於開審。沒有律師代表的她早前已表示，不會答辯、不作供、不盤問等，會盡量保持沉默，以進行公民抗命，今日亦維持同樣立場。

指王過安檢時響機

受襲女保安胡婉鴻供稱，當天接到上司訓示，得知「王婆婆」在高院門口大吵大鬧，亦坐在門口，對其他法庭使用者造成滋擾，於是她與同事到門口勸「王婆婆」移步至附近的示威區，但「王婆婆」未有理會。

「王婆婆」後來突然進入高院大堂，並坐在安檢通道大吵大鬧。擾釀一輪後，「王婆婆」突然進入安檢通道，欲經過安檢閘口，惟她兩次經過金屬探測器時均「響機」。

女保安稱被撞心口暈暉

胡見「王婆婆」欲返回安檢通道，於是攔著她，以便同事替她進行安檢，但對方卻突然衝向自己，用肩膊大力撞向其心口，令她「暈一暈」。

聆訊繼續。

案件編號：ESCC2490/2020