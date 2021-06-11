文子星案｜不滿3越獄罪均准移交提上訴　指包底條文未包相關罪名

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-11 18:17

印度裔港人文子星（Ramanjit Signh）涉在印度策劃恐怖活動及越獄的，被印度政府要求引渡回國受審。裁判官早前裁定其中18罪屬可引渡罪行，惟不包括越獄等罪名。印度政府早前向高等法院提上訴並獲判勝訟。文子星則於今(11日)提上訴，上訴庭三名法官聽取陳詞後，押後宣判。

指文曾提劫獄之後確有事發生

現時爭議的3項罪行包括：越獄、教唆越獄及協助越獄，指文子星涉嫌曾策劃並籌款在印度的劫獄，而2016年11月27日，當地確有劫獄事件發生。

高院官指包底條文下可移交

原審裁判官裁決指，該3項罪行並非訂明在香港與印度簽訂的引渡協議中，不屬可引渡的罪行。高院法官則認為，該協議中有一項「包底條文」（catch-all clause），即可判處至少一年或更重的監禁刑期、且是根據締約雙方法律所承認的罪名，均屬可移交罪行，屬可引渡罪行。而文子星面對有關「越獄」控罪，符合「包底」條件。

文指若想移交應先改當地引渡法例

文子星的律師陳詞稱， 在印度法例中的引渡條約規定罪行，才可引渡。而越獄罪未有在移交協定中列明，認為非移交罪行。律師又指，若印度想越獄罪行變成可移交罪行，可以修改當地的引渡法例。

文的律師續指，該「包底條文」應是限制涵蓋範圍，而非擴大範圍。

案件編號：CACC210/2020