五男涉理大衝突夜暴動案　廚師被告稱走前為看熱鬧　見人跑跟著跑

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-11 19:36

教師等5人涉嫌前年11月理大衝突夜，在佐敦油麻地參與暴動案續審，5名被告被裁定表證成立，任職廚師的被告出庭自辯，他稱當晚與友人吃飯後，發現交通受阻，又見多人聚集，遂走向前看熱鬧，期間有人遞上的頭盔、豬嘴及眼罩等，他為保護自己載上，後來見人跑他亦跟著人群跑，卻跌倒在地，之後感到遭警棍毆打及腳踢，他又否認走前是為支持或鼓勵示威者。

5名被告：郭俊明（23歲，廚師）、羅煒棟（31歲，無業）、姚俊暉（34歲，教師）、丁培基（26歲）和蔡潤庭（24歲，侍應）。控罪指，他們於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶參與暴動。首被告郭俊明另涉管有37條膠電線索帶，意圖作非法用途使用。而第3被告姚俊暉則另涉管有1把剪刀和7包膠索帶，意圖作非法用途使用。

想看熱鬧才走前

首被告郭俊明在法官裁定表證成立後自辯。他指當晚與友人在尖沙咀附近的餐廳吃飯後，才得知港鐵站會封閉、巴士也會改道，因此只好與友人步行至旺角，乘小巴返屯門寓所。二人行至上海街及北海街交界時，發現多人聚集，他因為想看熱鬧走前，但友人「唔想行咁前」，於是留在原地等他。他否認當時為支持或鼓勵示威者。

覺遭警棍毆打及腳踢

後來，突然有人向他遞上頭盔、豬嘴及眼罩，他雖然感到愕然，但認為「佢畀我，我無理由唔戴」，認為可以保護自己，所以收下物品。戴上裝備後不久，身邊的人便開始逃跑，所以他亦開始跑走，但被一股衝力擊中倒地，及後感覺遭警棍毆打及腳踢。

案件編號：DCCC1056/2020