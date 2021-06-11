一地兩檢覆案　郭卓堅等上訴被駁回　官指政策無損香港高度自治

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-11 20:21

長洲覆核王郭卓堅等4人，就高鐵西九龍站實行「一地兩檢」，提出司法覆核。他們在高等法院被裁定敗訴後，再向上訴庭提出上訴。而上訴庭三名法官聽取陳詞後，今(11日)頒發判辭駁回，指「一地兩檢」沒有違反《基本法》，亦無損本港的高度自治。

申請覆核的四人：郭卓堅、呂智恆、梁頌恆和梁國雄。

申請人指《基本法》18及19條的規定，列入《基本法》附件三的全國性法律才可在港生效，以及香港享有獨立的司法權和終審權。而《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》規定在香港境內設立口岸，施行內地法律，是違反第18及19條。

設口岸作入境管制合憲

上訴庭法官反駁這說法稱，根據《基本法》，香港享有高度自治，有權在西九龍站設立內地口岸。同時，《基本法》第154條指，香港可對各地出入香港的人士，實行出入境管制。而在西九龍站設立內地口岸，實行出入境管制，正是施行相關權力。

不同意條文應放附件三

此外，代表呂智恆的資深大律師李柱銘指，恰當的做法應是把該些條文列入《基本法》附件三，上訴庭法官不同意，指納入附件三的全國性法律，會在全港實施，而不只局限於高鐵西九龍站。

上訴庭認為，《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》並無違反《基本法》，亦無損本港的高度自治。對於是次爭議是否人大決定，上訴庭法官指，人大已透過其決定，確定一地兩檢安排符合《基本法》，上訴庭會對其看法給予極高的比重。

案件編號：CACV8、CACV10、CACV87、CACV88/2019