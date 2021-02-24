皇崗口岸重建｜港深同意實施「一地兩檢」　向深圳市付象徵式租金

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-24 18:36

深圳市皇崗口岸正重建。保安局向立法會保安事務委員會提交文件表示，經小心研究和磋商後，港深兩地政府已同意並獲中央支持， 在新皇崗口岸實施「一地兩檢」安排，已就計劃原則事項達成共識，新口岸大樓會由深方的承辦商全面負責建造工程，將採多層設計，內設港方口岸區，由港府擁全面司法管轄權，參考現時深圳灣口岸及高鐵西九龍站的安排，港府會向深圳市政府支付象徵式租金。

新口岸大樓多層式設計

當局指，根據港深雙方達成的共識，位於深圳市內的皇崗口岸大樓會原址重建，新口岸大樓會以多層設計，並將在不同樓層分別設立內地及港方的清關、出入境及檢疫設施， 以及公共運輸交匯處。港府會在新皇崗口岸大樓內設立港方口岸區， 行使全面司法管轄權，根據香港特區法律辦理清關、出入境及檢疫檢查。

港方管轄區建造標準須符港法律

港深雙方同意，由深方的承辦商全面負責新皇崗口岸大樓的設計工作及建造工程，但港方口岸區內建築物、構築物及相關設施的設計、建造及維修保養，亦須符合香港相關法律和標準，設計須由港深雙方共同討論，並達成共識。整個重建項目包括港方口岸區建設費用由深方承擔，其他所需的家具和設備，以及管制站運作所需的資訊系統等，將會由港府自行承擔。

與高鐵西九龍財政安排相類似，港府須向深圳市政府支付象徵式租金。惟文件未有提及租金具體金額，但據高鐵「一地兩檢」，港方向內地當局收取每年港幣1,000元的象徵式費用。

最新估算最快2023年底落成

當局引述深圳市政府，最新估算主體工程最早可望於2023年底完成。兩地政府會待新口岸工程接近完成，相關港方口岸區的具體細節均備妥後，正式提請全國人民代表大會常務委員會批准實施「一地兩檢」，特區政府隨後會進行相關本地立法工作。