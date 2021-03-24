立法會通過皇崗口岸實施一地兩檢議案　議員關注釋出土地用途

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-24 18:42

立法會今 （24日）通過有關重建皇崗口岸，並在重建後的皇崗口岸實施「一地兩檢」安排的政府議案。多名建制派表示支持議案，但關注口岸重建後所釋放出的20公頃土地發展。 熱血公民鄭松泰稱，有市民憂慮出現跨境執法、港人資料失竊及利益輸送問題。保安局局長李家超點名批評鄭松泰妖言惑眾、挑撥矛盾，強調深圳灣口岸同高鐵順暢運作多時，已證明有關批評失實。

梁美芬稱一地兩檢百利而無一害 中央對香港「錫到燶」

經民聯梁美芬贊成議案，稱「一地兩檢」並非新事物，早於2007年啟用的深圳灣口岸已實施，至今運作暢順，並沒有出現如反對派所指的法律問題，一切在陽光下進行。她又指，今次皇崗口岸工程費用完全由深圳市政府承擔，形容是「賣大包」，對香港百利而無一害，亦反映中央對香港「錫到燶」。

民建聯陳克勤說，「一地兩檢」實行已久，客觀效果「讚多過彈」，能方便港人和內地市民往來，達至「雙贏」。他關注口岸重建後釋出土地的用途，冀可運用土地，為創科發展提供配套。他稱，兩地口岸發展差距大，深圳發展繁盛，一過關便有大型商廈，香港一邊則烏燈黑火 ，只有入境處和火車站，限制了香港發展。

工聯會陸頌雄同樣關注皇崗口岸重建後釋出20公頃土地用途，指香港過往發展不平衡，商業、就業機會集中在市區，而房屋則集中在新界東、西，造成交通擠塞問題，認為政府應把握機會，將河套區一帶發展成香港另一個CBD （核心商業區）。

熱血公民立法會議員鄭松泰擔心出現跨境執法或權責不清的情況。（資料圖片）

鄭松泰指市民憂跨境執法、利益輸送

鄭松泰說，今次是香港在皇崗借用地段，屬深圳灣口岸模式，與高鐵「一地兩檢」的安排不同，但現時市民對「一地兩檢」仍有顧慮，包括擔心出現跨境執法或權責不清的情況，口岸所使用的電子系統能否保障港人資料，以及興建大樓和器材費用會否有利益輸送、「益咗大陸」等。他稱，政府曾指口岸將使用香港入境處沿用的系統等，認為歸根究柢，問題在於市民是否信任政府。

創新及科技局局長薜永恒指，政府正循八大方向推動創科發展，至今已撥款逾千億元，他指出重建後的皇崗口岸實施「一地兩檢」，能提升通關能力，便利港深及大灣區創科人員流通，促進創科交流的策略性作用。被問到落馬洲河套區的發展進度，他指河套區偏辟且未有排污等設備，政府已快馬加鞭，其中年底前將提供第一批次的土地以開展相關工程。

商務及經濟發展局副局長陳百里說，皇崗「一地兩檢」令深港合作更上一層樓，強調政府認同要把握大灣區機遇，商經局已訂立新一年的工作計劃，包括製作大灣區旅遊節目、安排旅遊界開發一程多站旅遊產品，把握大灣區帶來的機遇。

保安局長李家超點名批評鄭松泰妖言惑眾。（資料圖片／李澤彤攝）

李家超斥鄭松泰妖言惑、挑撥矛盾

保安局局長李家超發言稱，從今天議員的發言來看，整體反映立法會是認同皇崗重建後實施「一地兩檢」，可提高香港口岸的通關能力，加強與大地區城市的連繫性。李家超點名批評鄭松泰，指鄭提到「一地兩檢」或出現跨境執法、個人資料失竊、建造時的出現利益衝突等說法，他直斥鄭松泰妖言惑眾，「唯一係鄭松泰再次提起跨境執法、個人資料失竊、建造時利益衝突等曾喺討論（高鐵「一地兩檢」）時提出嘅所謂質疑，如今深圳灣口岸同高鐵順暢運作多時，已清晰證明（這些質疑）是無中生有、生安白造、挑撥矛盾嘅妖言惑眾，我反對任何人嘗試抹黑「一地兩檢」，包括一啲欲言又止、隱悔、壞心腸嘅誤導！」