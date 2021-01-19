一地兩檢覆核上訴｜申請人質疑香港實施內地法律違反《基本法》

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-19 19:44

高鐵西九龍站實行「一地兩檢」，長洲覆核王郭卓堅等4人認為有關安排屬違憲並曾提出司法覆核，高等法院三年前裁定4人敗訴。郭等人不服提出上訴，今(19日)在上訴庭審理。上訴方強調，「一地兩檢」讓香港境內實施內地法律，是違反《基本法》，又指全國人大常委會批准一地兩檢的決定，並非釋法，質疑其法律效力。

官曾問是否仍代表梁頌恆

曾申請覆核的四人：郭卓堅、呂智恆、梁頌恆和梁國雄均提出上訴，聆訊以遙距方式進行聆訊。由於梁頌恆已離港，上訴庭法官曾問其律師團隊是否仍代表他，資深大律師潘熙指，需向事務律師索取指示，但今天最終未能回覆法庭。

施行內地法律違反《基本法》

代表呂智恆的資深大律師李柱銘指，《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》規定在香港境內設立口岸，施行內地法律，違反《基本法》18及19條的規定，而該些條文列明在附件三的全國性法律才可在港生效，以及香港享有獨立的司法權和終審權。

批准決定並非釋法

李柱銘亦指，對於全國人大常委會批准一地兩檢安排的決定，並非釋法，質疑其法律效力。李柱銘強調，若本港法院需尋求釋法，需跟從《基本法》第158條規定。

政府律師指本港法庭無權挑戰

代表政府的資深大律師余若海陳詞時，全國人大常委會就一地兩檢的決定，本港法庭無權挑戰。余亦指，雖然是次決定並非釋法，但強調只是形式上的分別，對本港法院有約束力。

余亦指，人大常委會必然考慮一地兩檢是符合《基本法》，才作出相關決定。他強調，一地兩檢未有削弱《基本法》所保障的權利。

案件明續。

案件編號：CACV8、CACV10、CACV87、CACV88/2019