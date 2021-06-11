電影檢查加入《港區國安法》　《十年》導演：無形之尺致自我審查

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-11 21:42

港區國安法去年生效，政府今日（11日）刊憲，修訂《電影檢查條例》檢查員指引，由今日起生效。指引訂明，如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，對觀眾的影響或會危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論。

對於電影業將來可能受到的衝擊、影響，有電影人指不了解規則詳細，有所擔心，電影《十年》的導演之一歐文傑認為是「電影從業員不被尊重的一天」，擔心將來審查的是「對人不對事」，創作者給自己一把無形的尺而自我審查。

條文不清晰 業界只能「估估吓」

電影《十年》的導演之一歐文傑說：「《十年》如果而家上映，能否成功播放，不少人心裡有數，將來可能連《樹大招風》、《無間道》都可能危害國家安全。」他又指「如果第日Netflix可以播已經好樂觀」，由於有關的條文細節完全不清晰，業界大多「估估吓」，並無實例作準，無所適從。

歐文傑擔心未來更差，「可能第日某個導演被標籤係唔好的，可能佢齣戲有人着黑衫都唔得，街上拎白紙又唔得，對人不對事。」

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歐文傑已離開香港，慨歎不便解說，但的確有擔心留下來的從業員有隱憂，認為創作思維本是無界限，牽涉太多不同單位，一旦電影被禁用某題材或涉嫌違法，受影響的人太多，「唔可以上映可能事小，只係Level1，要被告、要坐監就好麻煩，今日係電影從業員不被尊重的一天。」

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，由於條文不清晰，業界要時間「消化」消息。（資料圖片）

田啟文：唔好自己嚇自己

另外，香港電影工作者總會發言人田啟文表示，修訂的確「空泛」，現時難以得知如何跟從，只能希望業正面面對，「唔好自己嚇自己」。他說，由於條文不清晰，業界要時間「消化」消息，再收集業界意見後，向電檢處了解詳情，「現時無謂做對號入座揣測！」