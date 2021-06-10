食衞局向立法會申請額外撥款23億　維持檢測服務至九月

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-10 21:10

疫情未止，食物及衞生局向立法會提交的最新文件顯示，當局估計需申請23億元額外撥款，才能維持檢測服務至今年9月，當中包括近4000萬元用於「檢測結果的電話短訊安排」，而封區強制檢測就需700萬元。 另外，針對患有英國變種病毒的17歲少女及其兩名家人，當局已安排140人檢疫，又要求350名密切接觸者的同住家人接受強制檢測。

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食物及衞生局向立法會提交的最新文件指，根據當局的估算，為了在防疫抗疫基金相關撥款耗盡後向服務營運商支付應繳款項，以及維持相關的檢測措施至今年9月，政府約需23億元的額外撥款。

申3800萬撥款用於通知檢測結果短訊

當中有約22.6億元是用於支付社區檢測中心及流動採樣站的檢測費，當局估計每天約有4.5萬次的檢測量；另有3800萬是用於「檢測結果的電話短訊安排」；700萬用於「限制與檢測宣告下受限區域的檢測行動」，亦即封區強制檢測。 三筆款項總計23.13億元。

5.5萬前線公務員需打針代定期檢測

文件又指，由5月31日起，政府已為特定組別的前線政府僱員實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排，而根據各局或部門截至5月下旬的估算，「以疫苗接種取代定期檢測」安排會涵蓋約55,000名前線人員。為此，政府需要向立法會財務委員會申請2,640萬元撥款，作為過渡性安排，以支付在安排實施初期尚未接種疫苗的前線人員的定期檢測費用。

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另一方面，針對患有英國變種病毒的17歲少女及其兩名家人，截至6月7日，當局安排140人檢疫，包括患者的同學、朋友、學校教職員、展覽職員等，又要求350名密切接觸者的同住家人接受強制檢測。