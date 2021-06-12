許樹昌指科興待第三期數據出爐　料第四季才申降接種年齡至3歲

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-12 10:06

政府批准BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡降至12歲，政府周五起開放供12至15歲青少年預約，最快下周一可打針。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（12日）在商台節目《政經星期六》指，接種疫苗後有心肌炎的情況多出現於16至19歲的男子，不過多數病徵輕微。並於接種後4日內出現。他又指，科興於前晚向政府指會待有第三期數據才申請降低接種年齡，料最快於今年第四季申請。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，科興現時第一、二期數據顯示疫苗於青少年抗體水平及安全性方面好。不過科興於前晚已通知衞生署會待有第三期數據才向港申請降低接種年齡，料最快於今年第四季申請。他指，有其他疫苗正替小朋友作第三期研究，料要3至6個月才有結果。

對於外國有於30歲以下人士在接種疫苗後出現心肌炎，許樹昌指情況多出現於16至19歲的男子，並於接種後4日內出現，不過一般病徵輕微，美國正作相關監測料下周有結果。他指，市民於打針4日內應避免劇烈運動，若有心口痛等徵狀要求醫。他指自己於接種首劑疫苗後有針口痛，而打完第二針後翌日感疲倦，指疫苗假期不限於成年人，相信青少年於打針後亦要休息。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／李澤彤攝）

他指，青少年接種疫苗的副作用一般與成年人分別不大，若對多種食物或超過一種藥物有即時嚴重副作用，如於短期有風癩，在接種疫苗前應先諮詢醫生；他指患有長期病的人亦非不能接種疫苗，如果他們的病情穩定亦可打針。

染疫少女未有源頭 許：料有國家無上報基因排序

至於早前感染變種病毒的17歲少女，許樹昌估計她的感染源頭為從外地入境人士，因潛伏期長而流入社區。他指，有發展中國家未有將當地個案基因排序通知世衛，或致今次個案仍未找到源頭。他又指，隨著染疫少女的其他密切接觸者未受感染，估計於社區有傳播鏈的機會越來越低，加上市民有保護好自己及本港有嚴謹的社交距離措施，令社區未有大爆發。不過，他指若疫苗接種率持續低，短期內難放寬社交距離措施。