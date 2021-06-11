復必泰疫苗｜外國年輕接種者現心肌炎　一文看清醫生講解病徵病情

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-11 20:53

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新公布指，有超過200人在接種mRNA技術的新冠疫苗後出現心肌炎，他們都是30歲或以下，數字多於CDC本身預期。本港接種的復必泰疫苗亦是使用mRNA技術，事件引起市民關注疫苗安全性問題，尤其是青少年能否繼續接種這款疫苗， 不過有心臟科醫生指出，外國患心肌炎的患者仍佔接種人數中一個小比例，而且一般而言，香港八、九成心肌炎患者都能自行痊癒，呼籲市民毋須擔心接種風險。下文將逐一剖析甚麼是心肌炎。

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孔繁毅：外國患者心肌炎病情不嚴重

12至15歲青少年今起可預約接種復必泰，最快下周一（14日）打針。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，外國接種者出現心肌炎的情況仍不算常見，患者病情不嚴重，對治療的反應良好，委員會會密切留意相關情況。

香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生就稱，雖然外國出現心肌炎的情況略高於背景發病率，但都未能確立與疫苗有關聯，因為可能有多種因素導致相關的情況，目前只能指不能排除與疫苗有關。

香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生（左）就稱，雖然外國出現心肌炎的情況略高於背景發病率，但都未能確立與疫苗有關聯。 （資料圖片／鄭翠碧攝）

料政府將公布香港心肌炎發病率數據

葉柏強表示，據他了解，醫院管理局已整理香港心肌炎的發病率數據交予衞生署，料署方很快便會公布，日後可用這項數據與接種後的情況作比對，如見到發病率比西方國家更高，便可能需關注，「但一般要好高發病率，個病有嚴重性，有差異先睇得到（關聯性），如果病情輕微、係罕見毛病，就較難建立到個關聯性。」

葉柏強續指，香港會繼續監測接種後的異常情況，下周16歲以下的青少年也可接種，亦會密切留意情況。他補充，香港心肌炎發病率一向不高，患病者情況大多較嚴重，但外國所見的病例病徵輕微，復原得很快，不會影響生命危險，與香港常見的心肌炎差別很大。

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新公布指，有超過200人在接種mRNA技術的新冠疫苗後出現心肌炎。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

心肌炎較常見於年輕男性

心臟科專科醫生梁達智則指，心肌炎意指心臟肌肉發炎，是常見的心臟疾病，大部分人都因病毒感染而患上這疾病，雖然外國有人接種疫苗後出現心肌炎，較常見於年輕男性，但情況仍屬較罕見。他稱，以往患上心肌炎的患者男女比例相若，亦無特別高危的年齡範圍。

被問到以往其他疫苗會否引發心肌炎時，他指流感會引發心肌炎，但流感疫苗會否引發心肌炎，則未有定論，雖然有相關的病例，但亦屬罕有，而且若不打針，患上流感或新冠肺炎而引起心肌炎的可能性更大。

心臟科專科醫生梁達智建議市民在接種新冠疫苗後，留意自己有無胸悶、心悸、胸口痛、頭暈等情況。 （資料圖片／洪嘉徽攝）

1.病徵

梁達智指，患上心肌炎的患者會胸口痛、心律不正，有可能發燒，部分嚴重患者會心臟衰弱，甚至有死亡風險。他建議市民在接種新冠疫苗後，留意自己有無胸悶、心悸、胸口痛、頭暈等情況，或者在做日常活動後氣喘，若有上述情況，便應求醫。

心臟科專科醫生梁達智指，香港八、九成心肌炎患者都能自行痊癒，呼籲市民毋須擔心接種風險。 （資料圖片／盧翊銘攝）

2.嚴重性

梁達智表示，部分心肌炎的患者病徵輕微，無求醫亦能自行康復，而向他求醫的患者之中，約八、九成人都能自行痊癒，只有一、兩成人病情較為嚴重。

3.治療

梁達智稱，若心肌炎患者病情較為嚴重，便需留院觀察，醫生會給予支援性治療，部分心臟衰弱的病人需服藥，甚至要植入心臟輔助儀器，或者需換心。如果心肌炎由免疫系統反應過強而觸發，醫生會給予免疫系統抑制藥物。