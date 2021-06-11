新冠疫苗｜5.02萬人接種創單日次高　16人昨打針後不適送院

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-11 23:15

新冠疫苗接種計劃踏入第106日，政府公布今日（11日）再多約5.02萬人打針，是繼6月5日單日接種5.05萬人後第二高。12至15歲青少年今起可預約接種復必泰疫苗，而今日網上預約接種復必泰疫苗達29,200人，較昨日（10日）多4,600人，未知是否相關；而預約科興疫苗則只有9,500人，較昨日減少1,400人。 政府亦公布，昨日再有16宗打針後不適送院個案，其中兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

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累計167萬人已打第一針

政府晚上更新疫苗接種資料，截至今晚8時的過去24小時，共有約50,200人接種了疫苗，當中2.95萬人接種第一劑及第二劑復必泰疫苗、2.07萬人接種科興疫苗。約38,700人預約了接種時間，當中9,500預約打科興、29,200預約打復必泰，預約總數及預約復必泰人數，預約復必泰人數是近一個月內單日次多，僅次於6月1日。

至今累計約167.2萬人已打第一針，而打齊兩針則有約116.6萬人。接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約283.7萬劑疫苗。

截至今日本港16歲及以上居民的疫苗接種率為25.5%。根據世界統計資料，澳門由本周一（7日）起，接種率已超越本港，截至本周四（10日），澳門的接種率已達24%，較香港同日21.83%高出2個百分點，韓國接種率也持續上升，本周四升至20.61%。

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16人打針後不適送院

截至今日零時零分，過去24小時共有16宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。