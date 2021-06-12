何君堯斥同樂運動會污糟錢　朱敏健：反應過火　阻撓活動無好處

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-12 12:11

本港明年將舉辦第11屆同樂運動會，是首個亞洲區舉辦此國際盛事，惟事件惹建制派抨擊，立法會議員何君堯直斥活動「有失體面」、更形容活動收益是「污糟錢」，事件在社會引起極大反響。 平等機會委員會主席朱敏健今早（12日）在商台節目表示，部分立法會議員反應過火和離題，以「標籤化」、「污名化」的形容詞阻撓事件，對任何人都無好處，又指活動口號也只是「同樂」，不認為舉辦同樂運動會等同推廣主辦單位的理念。

+ 3 + 3 + 3

朱敏健早上在商台節目《政經星期六》回應何君堯日前的言論時指，當日議員的質詢是希望政府解答如何籌辦活動等，形容是務實的問題，但部分立法會議員反應過火及離題，應用平和的字眼表達意見，而用非標籤化或污名化的形容詞。

他又指，雖然「同樂運動會」由性小眾團體主辦，但活動口號是「同樂」，是一個無分種族、性傾向的嘉年華，不認為舉辦有關運動會等同宣揚主辦單位的理念。

朱敏健又指，香港為宣揚平等共融多元文化的國際都會，但卻無性傾向歧視條例，平機會也只能透過公開聲明，呼籲社會將目光放在正確焦點，舉辦「同樂運動會」亦能有助建立本港的聲譽，呼籲議員務實地辦好活動，在場地及交通等安排上做好協調，不要以其他議題掩蓋其實質意義。