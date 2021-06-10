遭何君堯斥「污糟錢」　同樂運動會：尊重不同意見　實踐包容初心

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-10 13:58

第十一屆同樂運動會將於明年11月在港舉行，是首次在亞洲區舉行的國際盛事。多名建制派立法會議員昨日（9日）在立法會會議上，將運動會牽扯到同性婚姻，力促政府切勿提供支援，否則形同「推動同性婚姻合法」。何君堯席間直斥活動「有失體面」，更指：「唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元（預計收益）要唔要都罷。」 香港同樂運動會（GayGameHongKong, GGHK）今日（10日）就立法會議員言論發表聲明，明白立法會總有不同意見，尊重分享意見權利，主辦單位會繼續與政府合作，並盡力舉行同運會，並實踐初心：參與、包容和爭取個人最佳表現。

香港同樂運動會今日在官方instagram發聲明，指GGHK將體育、藝術、文化、娛樂和社區結合，讓來自世界各地的不同群體能夠於2022年 11月匯聚香港。香港同樂運動會主題為「在多元中團結」，旨在促進團結和包容，幫助香港真正發揮其作為世界級城市的潛力。

稱感謝公眾、政府、企業和數百名志願者支持

GGHK又指，香港在2016年於17個競爭城市之中贏得了同運會主辦權，這是亞洲首個此類全球性體育賽事，主辦單位感謝過去5年中來自公眾、政府、企業和數百名志願者的支持，運動會由社區、參與者、商業夥伴和讚助商組織和資助。

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「香港比以往任何時候都更需要團結」

GGHK稱明白立法會總會有不同意見，尊重立法者分享意見的權利，主辦單位將繼續與政府合作，以確保同運會不辜負1982年第一屆賽事所頒布的理想，會盡最大努力改變人們的內心和思想，並實踐同運會初心：參與、包容和爭取個人最佳表現。

聲明又指，同運會旨在通過體育、藝術和文化將大眾聚集在一起，向所有人開放，香港比以往任何時候都更需要團結，這是組織者所做的一切工作核心，將盡最大努力繼續贏得公眾的支持。

GGHK預期將會有來自100個國家的12,000名參加者、75,000名觀眾及3,000名志願者。計劃將有36項體育項目。 任何人均可參與，無分種族、宗教、年齡、性取向、性別身份、能力或背景。

立法會議員何君堯直指：「唔想賺呢啲污糟錢，10億元要唔要都罷」。（鄭子峰攝）

立法會會議昨日討論同樂運動會，立法會議員何君堯表明，同志活動「閂埋房搞乜係你嘅事，但大庭廣眾就有失體面。」他力促政府不應插手運動會，否則等同推動同性婚姻，「民間做民間事，唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元要唔要都罷。」民政事務局局長徐英偉表示，主辦單位在港註冊後可按既定程序申請使用康文署場地，政府樂意提供適切協助。