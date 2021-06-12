東鐵旺角東至紅磡周日停運　撞正莫文蔚紅館演唱會　九巴加強服務

社會新聞
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為準備東鐵線伸延過海段工程，旺角東站至紅磡站周日（13日）再次停站，為計劃10次停站中的第5次。惟是次停站將首次踫上紅館演唱會散場，東鐵沿線乘客將無法在紅磡站坐東鐵線離開，港鐵表示，會在明晚11時起，加強免費接駁巴士服務。

九巴亦指，會加強來往紅館至烏溪沙站的87R線，更會特別途經大圍至富豪花園一帶，方便新界東乘客。

▼6月11日莫文蔚演唱會▼

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是次停站將撞正莫文蔚於紅館舉行的演唱會，過去依賴東鐵散場歸定的新界東居民，需要乘坐港鐵免費接駁巴士到九龍塘站轉乘東鐵，或坐九巴特別線離開。

▼1月10日東鐵線暫停旺角東至紅磡站服務▼

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港鐵表示，紅館當晚舉行演唱會，呼籲參與人士優先選乘西鐵線往返紅磡站並接駁其他鐵路線，亦會在晚上約11時起，加強免費接駁巴士服務，但運載量不及鐵路。

九巴指，為配合紅館散場，將開辦11條特別線，而因應東鐵線停站，九巴亦會加強紅館至烏溪沙、聯和墟、太和的87R、270R及271R線，當中87R會在明天特別途線大圍至富豪花園一帶。

按港鐵計劃，未來將仍有5個周日暫停旺角東至紅磡站服務。

87R將於明天特別途經大圍至富豪花園一帶。（九巴通告）

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