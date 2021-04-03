沙中線｜東鐵過海一再推遲　金鐘站擴建部分曝光　網民留言翻舊賬

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-03 18:04

港鐵早前表示，東鐵線過海部分或再延遲通車。港鐵今（3日）在社交媒體發帖文，公開金鐘站擴建部分的照片，稱站內圍板會陸續變成充水式護欄或捲閘，繼續分隔工程範圍。 不過帖文引來近百名網民留言，翻起沙中線工程醜聞的「舊賬」，擔心東鐵過海段一再延遲通車，又質疑該站是「豆腐渣工程」，諷刺設計「好似好脆弱咁」。不過亦有網民嘗試降溫，「心中有刺嘅，整得再好都唔會滿意㗎喇」。

港鐵在其Facebook專頁發文稱，為完成金鐘站擴建部分餘下的工程及檢驗，站內圍板會陸續變成充水式護欄或捲閘，繼續分隔工程範圍，以確保乘客安全。該站會在東鐵線過海段通車後開放。

港鐵Facebook專頁截圖。

港鐵帖文未有提及「沙中線」三字，不過網民留言紛紛翻起沙中線工程醜聞的舊賬，有網民提起「沙中線講咗好耐，個站用得應該係十年後」；亦有人擔心情況有如出現嚴重工程問題的紅磡站，質疑「會唔會係豆腐渣工程」、「少左幾多粒（螺）絲帽？」、「剪啲鋼筋同螺絲帽當福利派比大家」。

帖文引來近百名網民留言批評，有網民亦諷刺指「（擴建部分）靚到要年年加車費，仲要廁所都冇乜幾個」、「電梯咁長浪費曬時間」。有人則擔心設計「好似好脆弱咁」，擔心下雨時，車站會變成「水簾洞」。不過亦有網民嘗試降溫，「心中有刺嘅，整得再好都唔會滿意㗎喇」。

沙中線工程分為屯馬線大圍至紅磡段，以及東鐵線過海段，即紅磡至金鐘段。有關工程屢生醜聞，如早前東鐵線新信號系統測試意外；紅磡站工程出現鋼筋被剪、承辦商擅改施工圖則等。港鐵行政總裁金澤培於上月表示，東鐵過海段要達成在2022年首季通車的目標，「情況比之前更加嚴峻」，令人擔心或會再延期通車。