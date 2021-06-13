書展2021｜書商指業界憂國安法　時政書消失　疫下變散貨場

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-13 09:00

去年受疫情影響延期舉辦的書展，將於7月17日再度開幕，也是《港區國安法》實施後本港的首個大型文化展覽。康文署以國安法為由，將34本書從公共圖書館中下架，因此今年書展的書籍會否受《港區國安法》影響遭到審查或自我審查，為其中的關注焦點。 次文化堂社長彭志銘直言，一些無關政治的社會學、牽涉批評或評論社會等書籍，業界均不敢出版及出售，直言今年將成為31年來首次沒有新出版時政書的一年。他預計無甚新書的情況下，書上或將防疫抗疫基金用於展位，預計今屆書展將成為「大型散貨場」。

次文化堂彭志銘︰我哋係做出版，唔係做烈士

次文化堂社長彭志銘直言，自銅鑼灣書店事件發生後，部份出版社不再出版時政類型的書籍。他指，隨著2019後反修例運動發生，《港區國安法》實施後，「白色恐怖」對業界影響日深，一些無關政治的社會學、牽涉批評或評論社會等書籍，業界均不敢出版及出售；而為報章撰寫評論及專欄的作家，亦不願意將已登報的文章集結成書出版。

「國安法冇清晰嘅條文，任佢噏冇得駁。我哋係做出版，唔係做烈士，冇人有推翻政府嘅打算，但唔知幾時會踩到地雷。唔止書展，係成行都唔會出。」

▼公共圖書館下架數目▼

+ 3 + 3 + 3

圖書館書籍下架致出版業界人心惶惶

彭亦提到，政府當局指部份書籍或違反《港區國安法》，將多本書籍從公共圖書館下架。他稱，《釋放香港》為環保書籍、《公民抗命》則介紹馬丁路德金等歷史人物，因此質疑當局「圖書館班人都唔知驚咩，係咪睇都冇睇內容就下架？」他認為，圖書下架一事同樣導致業界人心惶惶，書商亦不敢再購入該批書籍。

次文化堂社長彭志銘直言，一些無關政治的社會學、牽涉批評或評論社會等書籍，業界均不敢出版及出售，因此相信書展將不會出現相關書籍。（資料圖片 / 林振東攝）

2021年書展踏入第31屆，彭志銘指去年曾有組織宣稱，將巡視書展售賣的書籍，令參展商更小心翼翼。因此他相信今屆將不會出現批評政府的書籍：

今年係31屆以嚟最冇時政書嘅一年！

業界將資助用於書展攤位

而政府早前在第二輪「防疫抗疫基金」預留了4,000萬元，推出印刷及出版業資助計劃，資助本地參展商最高10萬元為限，亦即共四個攤位。

彭志銘指，資助變相提供免費攤位，讓更多書商樂意參展。而業界每年依靠書展賺取收入，在去年書展無法舉辦、今年亦無新書「跑出」的情況下，形容今屆書展將成為「大型散貨場」。

2019年書展，有書商設置連儂牆。（資料圖片 / 羅君豪攝）

料受疫情影響 生意跌三成

不過彭對今屆書展抱持悲觀的態度，指疫情下封關、書展人流管制措施，將減少入場人數。而大會早前透露計劃以八達通取代實體門票，他認為部份港人重視私隱問題，或因而拒絕入場，故估計今屆的生意額將下降三成。「其實冇生意已經係死局，不過書展開到好過冇，但唔知救唔救到命。」