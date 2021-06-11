香港書展擬7月中舉行　有書商預告折扣比以往多半成

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-11 19:14

每年暑假重頭節目香港書展去年受冠疫情影響，多次押後，最終取消。最近本港疫情回穩，香港貿易發展局計劃下月如期舉辦書展，並於最快本月24日會公布詳情。據知，現時初步決定擬於7月14日20日舉行活動。 天地圖書業務發展經理陳志全有表示，現時只租用17個攤位，較以往少近一半，由於擔心人流限及疫情影響，開幕首日即時推多買多折優惠，由以往一本85折出售，改為一本8折、兩本7折，坦言看淡銷情。

外國展商可免打疫苗 但需檢測

貿發局表示，屆時預計會有670個參展商，主要以本地書商為主，外國抵港的參展商面，要符合政府隔離檢疫規定才可參展，但毋須強制接種疫苗，在特定時間內進行檢測下可參與其中。貿發局主席林建岳預料，受疫情影響下，擔心人流眾多增加風險，入場人數限制。

貿發局總裁方舜文指，今年因應疫情，將計劃推出以八達通取代實體門票，減少人與人之間的接觸，亦會定時進行消毒清潔以保持場內衞生安全，入場人士須配戴口罩，不得飲食，亦須遵守政府規定人數上限為總容量75%%，參展商之間亦會設立社交距離，亦會建議參展商員工配戴手套。

去年7月15舉行的香港書展，因第三波新冠肺炎疫情爆發而有所延期，多次因疫情響下改期，局方決定再度把書展順延至今年7月14日20日舉行。

+ 2 + 2 + 2

業界指入場需掃安心出行或登記

據知，大部分書商均以去年已交付租金，相信大部門會照舊進場參展，此外，貿發局今年為參展商協助從中小企資助中，撥出每個參展商最多10萬元「實報實銷」金額作為搭建攤位之用。有書商說：「上年最後一秒先改期，已經入場啦！今年畀最多10萬蚊叫幫補下兩年來成本，已經叫最大優惠，叫好過無啦！」

此外，參展商工作人員均需要在7月7日起進行檢測，或於入場工作前向方展示疫苗接種的證明，入場人士不用接種疫苗方可入場，但要先以「安心出行」應用程式或填寫個人料登記。由於外地到港仍受一定限制，預計台灣書商及內地書商攤位數量會大大減少，騰空出來的位置會作為「緩衝區」減人聚集，不少書商減攤檔數量以降投資成本。

（資料圖片）

天地收八達通及AlipayHK

天地圖書業務發展經理陳志全有表示，現時只租用17個攤位，較以往的30多個減少一半，由於擔心人流限及疫情影響，將破天荒開幕首日即時推多買多折優惠，由以往一本85折出售，改為一本8折、兩本7折，坦言看淡銷情。另外，最快7月港府將發派電子消費券，陳指攤位會多加八達通及AlipayHK支付方法，「最少都可用當中兩款啦！同埋我哋主要都係想啲書可以增加曝光率，都預計銷情係麻麻地啦！」

此外，貿發局將繼續推出書展場，開放時間將會至晚上12時，陳不太同意局方做法，「我哋好多會建議開到晚上10點，同食肆看齊，咁多年都知，最後兩個鐘無乜人流，白做無謂！」他又坦言參展商現時最擔心疫情反彈，開展遙遙無期，局方臨時更改入場限制，人流必會大減，「唔好改要打針先可以入場睇書啊！到時『死梗』無人來，之前個女學生去完會展中變種病毒，我哋都已經好忐忑。」