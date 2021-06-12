新冠疫苗｜單日5.4萬人接種創新高　預約跌三成半　周五13人送院

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-12 22:37

政府推行新冠疫苗接種計劃，至今（12日）已是第107日，今天共有5.4萬人接種了疫苗，創下107天以來的新高，亦達到政府理想的每天接種數量。在5.4萬人當中，有3.5萬人都是打復必泰疫苗，佔64%。 本港累計有170多萬人打了第一針，佔16歲以上人口的26%。不過，今天預約打針的人只有約2.4萬人，比起昨天大減35%。另外，昨天共有13宗送院的個案，其中2人需留院觀察。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府公布，截至今天晚上8時，過去24小時內共有54,006人接種疫苗，當中19000人打科興疫苗，35000人打BioNTech復必泰疫苗。而在5.4萬人當中，有36,026人打第一針，這兩個數字都打破紀錄，創下開打107天以來的單日總接種量新高和單日第一針接種量新高。

本港累計有170多萬人打了第一針，佔16歲以上人口的26%；超過118萬人打了第二針，佔16歲以上人口的18%。不過，今天預約打針的人只有24,800人，昨天則有38,700人，代表今天的預約數字大減近36%。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有13宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，2人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院，2人未經診症自行離開醫院。