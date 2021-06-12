新冠疫苗｜市民對政府無信心不打針？　聶德權：無咩理由攞嚟鬥氣

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-12 22:18

本港新冠疫苗接種計劃一直由公務員事務局局長聶德權負責，惟本港新冠疫苗接種率低，即使推出多項疫苗措施「谷針」，至今疫苗接種率仍只有兩成多。他接受傳媒訪問時，被問到接種率低是否反映市民對政府沒信心，聶德權承認，確有人「政府叫我去𠵱度，我就唔行𠵱度」，但認為接種疫苗是保護自己及家人，「無咩理由攞啲嘢嚟鬥氣」。

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公務員事務局局長聶德權完成第二劑科興疫苗接種。（張浩維攝/資料圖片）

聶德權接受有線新聞訪問，指確有聽到市民表示「政府你叫我去𠵱度我就唔行𠵱度」，但質疑佔多大比例，認為疫苗接種最終都是保護自己及家人，不應「鬥氣」。

政府推出「疫苗氣泡」及「快打疫苗」等政策「谷針」，但成效一直不顯著，問到會否考慮以讓市民可以遊行作打針誘因，聶㣷權指，社區以各種原因不能聚集，都是不想有感染風險，「要放寬活動、跨境出行，但又冇好強嘅接種比率，咁嘅時候咪隨時會爆（疫情）？」

問到是否食衞局長陳肇始力有不逮，才需主管公務員事務的聶德權負責，他說「又唔好咁角度睇」。（張浩維攝/資料圖片）

接種疫苗本為衞生醫療事務，理應有食物衞生局負責，卻由公務員事務局局長的聶德權全權肩負，問到是否食衞局長陳肇始「力有不逮」，聶表示，「又唔好咁角度睇」，指抗疫工作所有政策局都「落水」。

應屆政府將於明年換屆，聶德權會否有意「更上一層樓」？他僅指，現時先完成接種疫苗的工作。

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