復必泰疫苗｜復星醫藥：冀上海廠房8月建成生產　年產能達10億劑

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-12 18:09

今年5月，復必泰疫苗大中華地區總代理商上海復星醫藥宣布，擬與德國BioNTech公司設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗（核酸疫苗）產品的商業化本地生產。 復星醫藥周五（11日）表示，與BioNTech公司的合作工作，已經到達開展相關的技術轉移和設備訂購的步驟，復星醫藥位於上海金山的工廠預計8月份建成並開始正常生產，屆時mRNA新冠疫苗的年產能或達到10億劑。

6月11日，復星醫藥於上海舉行2020年度股東大會。（每日經濟新聞）

目前，在內地，滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗都得到廣泛接種的情況下，mRNA新冠疫苗技術路線卻遲遲未有產品獲批。

在復星醫藥2020年度股東大會上，董事長吳以芳就mRNA新冠疫苗在內地審批進度的問題回應稱，圍繞藥學相關的附條件審批所要求的事項已經基本完成，關於後續附條件將要開展的研究及臨床方面的要求，也基本上梳理清晰。「mRNA是一條全新的技術路線，在審批中，國家藥監局有一些開創性的事情要做，整個過程中我們進行了深度交流。國家藥監局給予了很多指導，反饋非常快。」

關於與BioNTech公司合作的進展，吳以芳表示，雙方已經在開展相關的技術轉移工作，供應鏈上設備的訂購，原輔材料的準備都在開展，德國方面派出的第一位專家也已經到了上海金山改造工廠，雙方每日都會有一次關於各個專業工作組的會議。「希望8月份整個產業線能夠建成並開始正常生產。」

根據復星醫藥與BioNTech此前訂的《許可協議》顯示，復星醫藥產業應提供年產能可達10億劑mRNA新冠疫苗的生產設施。就產能問題，吳以芳表示，5億劑的產能和10億劑的產能在投資（成本）上幾乎沒有差別，基於對未來全球市場需求及生產線技術轉移的考慮，復星在產能上還是留有了一定的餘地。

此外，吳以芳還認為，此次與BioNTech在mRNA疫苗上的合作，拓展了全新的技術路線，mRNA疫苗對腫瘤等疾病也有很廣闊的前景，「我們認為mRNA疫苗具有很大發展空間，我們會大力拓展這個技術，對病毒苗的產品管線進行拓展。而且，復星會發展研發、製造、銷售、註冊全方位的能力，不只是著眼國內，還要全球。」