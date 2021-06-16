康復者籲打針：插喉生不如死　廚師患者一度失味覺　遭家人厭棄

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-16 08:45

兩名原本身體強壯的男子，去年相繼確診新冠肺炎。65歲的退休人士阿德一度昏迷數日，命懸一線；60歲的廚師Robert出院後飽受同事歧視，更被家人拒於門外。爬出「鬼門關」後，他們怕二次感染，在3月已急不及待接種新冠疫苗。二人憶述染疫經歷仍然心有餘悸，遂呼籲市民接種疫苗，阿德慨嘆：「呢個病可以摧毀一個完整家庭，但願世上唔好再有人患上新冠肺炎。」 醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢表示，自然感染防止再感染的效果並非百份百，而且會隨著時間下跌。雖然二次感染通常病情較輕，他亦呼籲康復者盡快打針。

60歲的廚師Robert於去年7月染上新冠肺炎，屬於第三波「茶餐廳的士群組」，留院約20天。他自言平日「一年都唔睇一次醫生」，當時因頭暈求醫，確診當刻感到非常愕然，「我咁健康，點會中到我（染疫）。」Robert的肺部感染嚴重，醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢指，他入院不足一周「個肺接近花晒」，隔一周後漸漸改善三成，接近出院時肺花康復了一半，其後再慢慢恢復。病情嚴峻時，Robert一度需要聞氧氣、吊鹽水，亦失去味覺接近兩周。他憶述：「喉嚨好痛，完全食唔到嘢，呼吸同講嘢都好困難，連起身都難。但係我做飲食業，本身好鍾意食嘢，嗰時好辛苦、好悲觀。」幸而他獲恢復血漿治療，血清藥效助他脫離險境。

喉嚨好痛，完全食唔到嘢，呼吸同講嘢都好困難，連起身都難。但係我做飲食業，本身好鍾意食嘢，嗰時好辛苦、好悲觀。 康復者廚師Robert

不過使Robert最痛苦的，卻是身邊人不願摘下有色眼鏡。他康復後欲回家看看老人和小孩，但屢次以疫情理由被拒，「佢哋根本唔想我返去，變咗我一個人喺條街度飄流咁，覺得自己好可憐。」即使他已接種疫苗，家人還是著他遲點再回家。曾出現小型爆發的職場情況更甚，Robert康復後上凌晨班，同事在早上上班時見他還在餐廳，便會感到害怕，「佢哋好似唔想見到我，問我點解仲唔走。」種種歧視經歷令Robert懼怕再度感染。

政府在5月才宣布康復者只需接種一針，Robert在4月中已完成接種兩劑復必泰疫苗，打針後出現微燒、無胃口。然而，「就算打咗針，佢哋（家人和同事）都係驚，中過就畀人覺得抵抗力比較差。」

阿德入院後數天便陷入昏迷，在深切治療部留醫接近一周。（資料圖片）

插咗幾多條喉我都唔知，插住一堆嘢，幾乎係生不如死，稍微郁一郁，啲牙、喉嚨同食道附近都好痛。 第四波疫情康復者

65的退休人士阿德在去年12月確診，屬於第四波患者，留院約23日。他本來也身壯力健，沒有長期病患，惟入院後數天便陷入昏迷，在深切治療部留醫接近一周，期間醫護更聯絡他的家人，「叫佢哋有定心理準備，佢哋都好驚。」留醫時的無助，阿德至今仍歷歷在目，「插咗幾多條喉我都唔知，插住一堆嘢，幾乎係生不如死，稍微郁一郁，啲牙、喉嚨同食道附近都好痛。」

阿德記得在昏迷前，曾收到八旬媽媽的訊息：「阿德，阿媽仲要你照顧」，使他感到壓力大和痛苦。「當時我喺度諗，如果我救唔返，阿媽就無咗個仔，太太無咗丈夫，仔女無咗爸爸。」他深深感嘆：「呢個病可以摧毀一個完整嘅家庭，但願世上唔好再有人患上新冠肺炎。」

他出院後身體仍然虛弱，腳步浮浮，走路易喘，需要調理一個月左右才恢復。他早在今年3月已接種兩劑科興疫苗，副作用只有流鼻水。

曾德賢表示，自然感染能帶80.5%保護率防止再感染，效果並非百份百。（李恩慈攝）

曾德賢表示，自然感染能帶80.5%保護率防止再感染，效果並非百份百。他引述丹麥研究指出，逾11,000名曾於去年3至5月感染新冠肺炎的人士，有72人於同年9月至12月再受感染，比率為0.65%，較首次感染人士的3.27%低。本港二次感染例子是康復後曾歐遊的44歲IT男，與首次發病相隔142日再確診，病徵輕微。曾德賢認為他首次感染的抗體量不足，在第二次康復後才產生足夠抗體。

他又引述內地去年研究稱，新冠肺炎患者在感染後8周，有症狀患者的抗體陽性率降至87.1%，而無症狀患者更下跌至60%，證明抗體會隨時間減少，尤其無症狀患者較容易二次感染。不過與初次感染相比，第二次感染的肺炎、心衰竭和急性腎損傷風險均很低。

BioNTech復必泰疫苗今年4月的研究顯示，37名曾受感染的人士接種一劑疫苗，體內的抗體量比62名未感染人士接種兩劑更高，曾德賢指出，「康復者只要打一劑，抗體量就升得好緊要，升到差唔多1,000。」而一般人打兩劑疫苗的抗體量約為100，已足以發揮保護效果。他稱，印象中逾一成康復者已接種疫苗，呼籲康復者盡快打針。

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