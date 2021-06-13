逾千長者參加耆舞派對　張建宗：明年60歲以上長者享2元乘車優惠

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-13 17:51

過千名長者線上、線下大跳「快樂椅子舞」，在椅子上舞出自我。舉辦活動的團體表示，希望能透過椅子舞，以互聯網關心安老院或獨居長者，用歡樂和愛拉近人與人之間的距離。 政務司司長張建宗指，在明年第一季，長者2元乘車計劃亦將放寬門檻至超60萬個60至64歲人士。勞工及福利局副局長何啟明亦呼籲長者盡快接種疫苗，享受各項長者出行優惠。

政務司司長張建宗指，在明年第一季，長者2元乘車計劃亦將放寬門檻至超60萬個60至64歲人士。 （羅君豪攝）

「快樂椅子舞」是針對長者需要而設計的音樂運動，能有效及安全地為長者提供適量輕帶氧運動，訓練心肺功能、提供肌肉訓練及改善情緒。今日有超過1,000名長者、嘉賓及義工於線上線下一同參與由專賢會舉辦的「耆舞派對2021—疫情下的愛」，舉行「耆舞大匯演」，大跳「快樂椅子舞」。

明年第一季長者「2蚊搭車」放寬至60至64歲

專賢會創辦人張瑞霖稱，疫情下不少長者感到孤獨及無助，他希望能透過椅子舞，以互聯網關心安老院或獨居長者，用歡樂和愛拉近人與人之間的距離。

主禮嘉賓政務司司長張建宗表示，在2021至22財政年度，政府投放於長者的開支達1,098億，而財政預算案中，已向領取高齡津貼、綜援等長者發放相當於半個月金額的額外款項。在明年第一季，長者2元乘車計劃亦將放寬門檻至超60萬個60至64歲人士，並將計劃擴展至紅色小巴、街渡及電車等交通工具。

張建宗指，若要社會全面恢復正常，市民要積極遵守防疫措施，張又呼籲社會各界應盡快接種疫苗，為香港免疫屏障出一分力。勞工及福利局副局長何啟明亦呼籲長者盡快接種疫苗，享受各項長者出行優惠。

安老事務委員會主席林正財表示，疫情下人們日常戴口罩，又要遵守各項社交距離限制，做令人際關係愈加薄弱，他希望疫情盡快過去，「大家喺開心、開放、充滿愛嘅環境中，重新建立人與人之間嘅關係。」