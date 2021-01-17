2元乘車優惠｜隨通脹及公共交通加價　優惠或會加價至3元

政府早前宣布將放寬2元乘車優惠門檻，由現行的65歲下調至60歲。勞工及福利局局長羅致光今日（17人）在NowTV節目《大鳴大放》中指，隨著通脹及公共交通加價，日後可能不再是兩元乘車優惠，或會加價成為「3元優惠」，以減低公共財政負擔。 另外政府早前推出大灣區青年就業計劃，他則表示已經有近400間企業聯絡勞工處，計劃有吸引力，若反應熱烈，將不排除增加名額。

票價將每5年檢討一次



政府預料明年首季起，擴展兩元乘車優惠至60至64歲人士，今年第三季開始接受申請，惟票價將會每5年檢討一次。勞工及福利局局長羅致光在電視節目中指，未來會考慮「加價」，將2元優惠價提升到3元不等，以減公共財政負擔，「未來每5年都要檢討2元的基價，可能到時候要2元2毫或者2元半，甚至增至3元，最重要的是要考慮到通脹，特別是與票價的增幅看齊。」

羅致光指，隨通脹及公共交通加價，優惠或也會加價。(資料圖片/梁鵬威攝)

早前政府推出大灣區青年就業計劃，資助企業聘請本地畢業生前往大灣區工作，名額2千個。羅致光指計劃推出至今，已有近400間企業主動聯繫勞工處，計劃有一定吸引力。他又指，若困死在一個地方，機會有限，難以配合年輕人的需要。他表示，若果反應熱烈，不排除會增加名額。