九巴食盡政府補貼　向退休工發新證　用盡兩蚊乘車優惠「賺差額」

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-26 17:55

九巴早前公布業績，獲政府大額補貼近9億元後轉虧為盈，政府「貼凸」讓九巴倒賺2億元。九巴繼續玩財技透過政府補貼「開源」，昨日起，九巴為年滿65歲退休員工更換退休證，退休員工用原有證件，乘坐專營巴士時會由九巴全額承擔車資；不過換新證後，員工可繼續享免費乘車，惟方法是透過「享用」長者2元乘車優惠，加上由九巴代付每程2元車資形式進行。 九巴透過新安排，退休職工日後用新證乘九巴時，九巴便可透過兩蚊乘車優惠計劃，獲政府退回票價與2元之間的差額，變相將原屬九巴全額承擔的退休福利，變成「賺補貼」的開源措施。 香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠質疑，有理由相信，九巴會透過長者兩元乘車計劃，向政府收回票價差額，變相把退休車長福利的責任轉嫁予政府。 九巴回覆《香港01》時稱，一直承擔退休員工的「應付車資」，是次換證安排不會構成改變。《香港01》另有就做法是否符合二元乘車優惠計劃條款，向運輸署查詢。

有退休車長昨日換證，坐九巴後顯示扣走2元。(汽車交通運輸業總工會九巴分會提供)

九巴向來會為退休員工提供乘車優惠，憑着九巴發出的退休證，過去可以在乘搭九巴、新巴及城巴時，以退休證拍卡就不會扣錢，免費乘搭，費用全部由九巴承擔。

工聯會汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，九巴新的退休證如一般長者八達通卡，每次乘車拍卡時，都會用長者兩元乘車優惠扣掉兩元，而用完150元餘額後，九巴會為該卡自動增值。香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠認為，做法是變相把退休車長福利責任轉嫁予政府。

在長者兩元乘車優惠下，政府會根據營辦商少收的票價收入，定期結算及發還相關差額。按政府就優惠進行檢討的研究報告指出，政策由2012年推行至2018年，期發出2.677億元票價差額予專營巴士。

黎兆聰批評做法，但他引述政府消息稱，因長者兩元乘車優惠門檻將改變，於今年中推出長者專用八達通，日後必須透過專用八達通卡才能享有優惠。即使現時九巴轉用新退休證，但該「招數」於數月後無法持續。

九巴消息︰承擔額太大 無法再硬食

九巴回覆《香港01》查詢時指，「退休證」是為同事而設的退休福利，新證拍卡聲音將與一般員工證有別，方便車長識別。而九巴一直承擔退休員工的「應付車資」，退休員工享有的乘車福利亦不會改變。

有九巴消息亦指，九巴向來都為員工支付車資，過去退休長者員工為半價，至2012年推出二元乘車優惠，九巴一直「幫政府食咗佢先」自行承擔當中差額，但發現人口老化，濫用問題亦嚴重，未來港府更把受惠年齡下降至60歲，「個數係大到支付唔到，冇辦法再食」，故決定為員工換證。