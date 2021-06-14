新冠疫苗｜聶德權訪港怡醫院接種中心　籲青少年在暑假活動前打針

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-14 16:45

新冠疫苗復必泰接種年齡由今日（14日）起降低至12歲。公務員事務局局長聶德權在其Facebook專頁表示，今早到港怡醫院疫苗接種中心了解情況，並與部份接種者交談。他稱，不少青少年會趁暑假外出，社區活動增加，接種疫苗可大大減低感染風險，盼望大家及早接種疫苗。

公務員事務局局長聶德權稱，今早港怡醫院疫苗接種中心了解情況，大部份青少年由家長陪同前來，而16至29歲的青年人也不少。

聶與數名接種者交談，修讀法律的鍾同學表示一直希望接種，母親雖然已接種兩針，但仍然擔心疫苗有副作用，會對自己成長有影響，故有所猶疑。鍾同學說：「我經常叫她多看有根據的報道，不要誤信網上謠言」，最終成功說服媽媽讓她來接種。

吳先生則說服15歲的女兒來接種。「我跟女兒說如果不接種，暑假就不能外出遊玩。」吳先生說，平日忙於工作，暑假無暇兼顧女兒情況，認為接種是最好的保護，放心讓女兒外出。

接種中心不乏外籍人士，14歲的Bennett在媽媽陪同下來到中心，媽媽早已接種兩劑疫苗，她從新聞得悉接種年齡放寬感到興奮，隨即為兒子預約。Bennett接種後感覺良好，更不感疼痛。

聶德權表示，暑假將至，不少青少年會趁假期外出，上暑期班及與朋友遊玩等，社區活動增加。他指接種疫苗可大大減低感染風險，盼望大家及早接種疫苗，走出疫境。

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