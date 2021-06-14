醫管局門診推接種疫苗諮詢　田北辰「成功爭取」：政府終於聽我講

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-14 15:14

醫管局計劃在本月25日起，為普通科門診病人提供接種疫苗諮詢。實政圓桌立法會議員田北辰今（14日） 在facebook稱，上周五向食物及衞生局局長陳肇始「攤牌」，要求對方為所有普通科門診開設新電話熱線，讓市民預約進行疫苗諮詢，當時對方回應稱會認真考慮建議。 田北辰指，短期間內即收到好消息，醫管局公布最快本月尾為每間普通科門診診所預留位置，向病人提供接種疫苗諮詢。田北辰稱，相信推岀疫苗諮詢後，一定可釋除市民對接種疫苗的疑慮，大幅提升接種率。

田北辰提到，在上周三的立法會大會曾向傳媒表示，單靠抽獎、送禮等誘因去提高疫苗接種率是錯判民情，又指不少市民反映「如果想中獎買六合彩仲化算」，強調市民對接種疫苗仍有疑慮，擔心副作用同敏感反應，亦不知接種哪款疫苗較好，結果他周五就要求食衞局局長開設電話熱線，讓市民預約疫苗諮詢，並獲對方接納意見，短時間內實施。

醫管局策略及發展總監李夏茵日前表示，計劃本月25日起為普通科門診病人提供接種疫苗諮詢，預計最快本月22日接受預約。李夏茵稱有關安排會為普通科門診帶來少許影響，但強調疫苗可帶來保護，故希望透過評估服務，讓合適接種疫苗的病人盡早打針。她強調若有關服務需求高，會視乎情況再考慮調整應診名額等。

+ 4 + 4 + 4

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼