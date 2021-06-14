放寬打針年齡至12歲　袁國勇：曾打兒童疫苗即可打　不需先問醫生

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-14 16:59

政府今日（14日起）放寬接種復必泰疫苗的年齡門檻至12歲，港大專家袁國勇表示，若果青少年曾經接種過兒童疫苗，他們都能夠接種新冠疫苗，不需要先諮詢醫生的意見。他強調，疫情可以突然爆發，如台灣、印度般，因為七成變種病毒是沒有病徵，故現時覺得防疫樂觀，但也有可能是海市蜃樓。

袁國勇今日見記者時強調，至今仍然未能找出17歲少女感染英國變種病毒（alpha）的源頭，憂慮社區有隱形傳播鏈。因為七成感染變種病毒的患者都沒有病徵，「可能佢哋無病徵，病狀，所以無病毒檢驗，所以最後同市民講應該盡快接種疫苗。」

12至15歲的青少年今日起可到接種復必泰疫苗。袁國勇回應：「只要你打得季節性流感疫苗，老人家又好，後生又好，你已經可以打得新冠病毒疫苗。」

打針前是否需要接受諮詢？袁國勇稱：「年輕人打過兒童所需疫苗，都可以打新冠疫苗，唔需要問醫生。」

他續說：「只要你本身唔係有啲非常控制唔到嘅長期病患，或者對食物或藥物有即時過敏，你先需要去見醫生。」

對於變種病毒未有在社區擴展，袁國勇認為是純粹「好彩」，疫情可以突然爆發，如台灣、印度般，現時可能是海市蜃樓，「最緊要我哋個個都有接種疫苗，呢個最好方法預防新冠病毒。」

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