撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-15 12:46

一眾「貓奴」平日或以罐頭貓糧餵飼愛貓。消委會今日（15日）發表新一期《選擇》月刊，包括測試22款主要供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品，發現九成的主食罐產品的礦物質、氨基酸和維他命含量，未能符合國際寵物食品組織所建議的含量水平，只有2款主食罐樣本完全符合相關建議。 當中更一款副食罐的水銀含量接近歐盟上限。消委會提醒，如果長期讓寵物食用，有機會令寵物攝取不足或過量特定營養素，各位「貓奴」要小心選擇。

本港愈來愈多「貓奴」，消委會便測試22款主要供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品。（資料圖片 / 羅國輝攝）

消委會測試22款主要供貓隻食用罐頭或袋裝濕糧，包括12款全營養寵物食品（主食罐），10款副食罐。

消委會測試22款主要供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品，發現九成的主食罐產品的礦物質、氨基酸和維他命含量未能符合國際寵物食品組織所建議的含量水平。（消委會圖片）

▼ 7款合所有生命階段 / 成貓和幼貓 主食罐評分▼

結果發現，只有Nature’s Variety Instinct（#1）和希爾思（#9），兩款貓罐頭的礦物質含量，完全符合寵物食品組織，包括美國AAFCO、歐洲FEDIAF，以及美國國家研究委員會（NRC）對成年貓隻維持期膳食訂立的相關建議。

不過，Nature’s Variety Instinct（#1）是所有樣中唯一檢出含鉛的產品，但含量僅為0.36mg/kg，（以含水量12%計），未有超出標準。

吞拿魚易含水銀 過量可致走路困難

在22款樣本中，有13款樣本檢出含水銀，9款都標示含有吞拿魚，或以吞拿魚作為重要成分之一。當中副食罐Applaws（#18）檢出的水銀含量為0.296mg/kg（以含水量12%計），接近歐盟法規就貓狗飼料所設的上限。

「Applaws」的副食罐Natural Cat Food - Tuna Fillet with Prawn，水銀含量為0.296mg/kg，接近歐盟法規就貓狗飼料所設的上限。（網上圖片）

消委會指，長期讓貓隻食用水銀含量高的膳食，有機會對牠們的神經系統造成損害，長遠可能影響身體協調和平衡，甚至可能出現走路困難的情況。「Applaws」的供應商則反駁，樣本屬於副食罐產品，相關美國和歐洲寵物食品營養指引並不適用於是次檢測的型號。

▼5款成貓主食罐評分▼

脆樂芙 CANAGAN貓罐頭蛋氨酸含量過高 可致嚴重溶血性貧血

另外，脆樂芙（#12）和CANAGAN（#5）的鈣磷比例分別為0.17和0.8。當中脆樂芙的鈣含量更只有 0.12%，低於美國AAFCO及歐洲FEDIAF的建議，而低鈣磷比例的膳食更可能引致繼發性副甲狀腺機能亢進、骨質流失和疏鬆。

這2款主食罐蛋氨酸含量也過高，聲稱可供幼貓食用的CANAGAN佔2. 02%，脆樂芙佔2.33％，超出美國AAFCO及歐洲FEDIAF標準。

同時CANAGAN的碘含量為26.32mg/kg，亦遠超美國AAFCO和歐洲FEDIAF就貓隻膳食中，分別為9mg/kg和11mg/kg的建議最高含量水平。

香港寵物營養學會表示，攝入過量蛋氨酸可導致貓隻出現嚴重溶血性貧血（hemolytic anemia），影響幼貓的食量和體重的增加，影響生長和發展；而攝入過多碘質，則會令貓食慾下降、影響免疫力，出現甲狀腺腫大、發燒、體重增加等情況。

「CANAGAN」供幼貓食用的Fresh Chicken for Cats，蛋氨酸含量超出美國AAFCO及歐洲FEDIAF標準。（網上圖片）

CANAGAN代理指消委會的檢測結果差異大

CANAGAN的代理商認為，消委會的檢測結果與其內部測試數據差異頗大，已提交了較近期製造批次相關產品的檢測報告以作證明，又會第三方化驗所就現時供應市面的產品進行檢測。

▼10款副食罐評分▼

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