市建局再推兩個首置上車盤　重建大坑西邨提供2000伙　2026年推售

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-15 17:59

首個港人首置盤項目、市建局的「煥然懿居」，早於2019年初公開發售，反應熱烈。市建局表示，日後將會再推出兩個首置盤項目，包括約260伙春田街/崇志街的「煥然懿居二期」，以及重建大坑西新邨後的2,000伙首置單位。 市建局指出，大坑西新邨首置盤料2026年推售；至於「煥然懿居二期」，市建局正爭取在2023年年中出售，較一般樓花期提前多9個月。

市建局透露，以他們財力而言，估計相隔數年才有首置單位推出，透露日後將會推出兩個首置盤項目，包括約260伙的春田街/崇志街的「煥然懿居二期」，以及重建大坑西新邨後的2,000伙首置單位。

大坑西新邨日後將分兩個地盤發展，其中一個地盤會預留兩幢大廈重置現有租戶，另一地盤將會預留六幢大廈提供首置單位。（市建局提供）

預留六幢提供首置盤

市建局主席周松崗表示，大坑西新邨的重建項目可提供約2,000伙首置單位，預料2028年完成，最快2026年推售。

據資料所示，大坑西新邨日後將分兩個地盤發展，其中一個地盤會預留兩幢大廈重置現有租戶，合共有1,300伙；另一地盤將會預留六幢大廈提供首置單位，共有2,000伙。

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未決定首置上車盤單位設計

至於單位間隔方面，市區重建局行政總監韋志成則稱暫未有決定，但參考過去經驗，有部份人對開放式單位有興趣，故未來仍有機會提供開放式設計，但強調會加入三房設計。

預留100億元處理

周松崗亦指，市建局正就項目的總綱發展藍圖內的詳細規劃完成設計，計劃提供15,500平方米的商舖，以及逾1,500平方米的休憩空間等，最快今年第三季提交城規會審批。他又指，由於大坑西邨項目規模龐大，市建局會在未來7年預留100億元處理。