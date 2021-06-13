市建局橡樹街項目試行「預先招標」　未來5年預算開支逾600億

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-13 16:24

市建局行政總監韋志成今日（13日）發表網誌，稱在橡樹街項目試行「預先招標」模式，以提早引入發展商進場，即在項目清場工作進入最後階段時，便籌備展開項目招標的程序，預料相對一般的「先清場、後招標」工序，可提早約一年招標。 韋志成續指，市建局部署在未來5年開展多個規模龐大的重建項目，部份項目的地盤面積超過20,000平方米，需要遷置超過2,000個住戶，估計預算開支將會超過600億元。

市建局在橡樹街項目試行「預先招標」。（資料圖片）

可助資金盡快「回籠」

韋志成指出，若使用「預先招標」，市建局可提早從中標發展商收取前期款項，使資金提前「回籠」。此外，發展商亦能提早接手項目，以擬關圖則、提交予政府部門審批等，使相關工作可以提早9個月至一年完成。而發展商在項目清場後接手地盤，可按預早批核的圖則立即施工，並可加快向政府申請預售單位的工作。

引入兩期付款安排

他又指，「預先招標」會引入兩期付款安排，有別過往招標後，中標發展商在市建局批出合作發展合約時須一次過支付中標款額，或能促進中、小型發展商參與。

橡樹街項目作試點

韋志成表示，由於「預先招標」是新嘗試，故揀選了規模較細的項目推行，以測試市場反應。他解釋，由於橡樹項目地盤面積不足1,000平方米，並只餘少量住宅租客和業主自用商舖仍未搬遷，清場複雜性較低，故市建局以此作為測試項目。

他說，已要求團隊以今次項目作案例，以分析「預先招標」的模式，作為日後優化市建局項目的招標程序的參考。

庇利街項目會用傳統招標模式

至於另一重建項目「土瓜灣庇利街／榮光街發展項目」，是市建局在土瓜灣推行「小區發展」以來，首個完成收購、清場並推出發展的項目。韋志成說，土瓜灣小區發展將分成3至4期推出，而庇利街項目是首個推出的項目。

他又指，項目在上周五發出合作發展意向書的邀請。由於項目規模大，地盤面積相當於橡樹街項目的10倍多，而地契條款亦較複雜，故今次會採用傳統的招標模式，在完成清場後才推出招標。

市建局在上周五，就土瓜灣庇利街／榮光街發展項目（庇利街項目）發出合作發展意向書的邀請。（市建局圖片）

沿用一貫重建流程 重建周期將需時逾15年

韋志成說，市建局部署在未來5年開展多個規模龐大的重建項目，預算開支將會超過600億元，若沿用一貫的重建流程，整個重建周期需時逾15年。

因此，市建局將加快研究壓縮規劃、收購等各個重建進程的措施，以縮短重建周期，加快資金回流，期望可將重建項目的整個周期，縮短三數年。