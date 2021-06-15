市建局料未來5年開支達千億3年後或融資　重建公務員合作社遇阻力

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-15 18:59

市建局今日（15日）舉行傳媒聚會，透露已為未來五年制定歷來最龐大的業務綱領，料未來支付的收購開支及建築費用總成本將逾1,000億元，預計2024/25年度有融資需要。 此外，政府早前邀請市建局協助重建公務員合作社，兩個試點分別為盛德街/馬頭涌道，以及靠背壟道/浙江街項目。市建局表示，後者的反對聲音較大，更直言：「唔知可唔可以完成項目。」

市建局主席周松崗指，現金流目前有約90億元，預計到明年3月底可增至約200億元。（資料圖片）

市建局主席周松崗指出，市建局已為未來五年制定業務綱領，更形容是規模是歷來最龐大，並已獲財政司司長批准。

未來5年建1.8萬伙 明年3月底現金流增至200億

他表示，該份業務綱領涵蓋將多個新策展的重建項目，料未來支付的收購開支及建築費用總成本將逾1,000億元，合共可提供約1.8萬個新建單位。

他又指，市建局的現金流目前有約90億元，預計到明年3月底可增至約200億元。

市建局行政總監韋志成預計2024年後的7至8年，市建局或會出現負現金流。（王潔恩攝）

暫不要求政府注資

周松崗強調，雖然預料2024/25年有融資需要，但市建局會自行到金融市場融資，暫不會要求政府注資。

市建局行政總監韋志成亦指，計劃在今年度聘請財政顧問，探討未來是否有資金需要。他預計2024年後的7至8年，市建局或會出現負現金流，屆時收入或不能覆蓋開支，故需了解是否需要發債等。

重建公務合作社 有試點八月初或收到收購建議

在重建公務員合作社中，周松崗今日透露，盛德街/馬頭涌道項目的進度較快，期望可在八月初向業主發出收購建議，在市建局協助下，至今所有合作社已全部解散，所有業主都可考慮接受收購建議。

未知能否完成另一試點

至於靠背壟道/浙江街項目，周松崗指由於涉及修改法定規劃藍圖，故要待城規會審議後，才有進一步決定。韋志成更指，該項目的反對聲音較大，至今仍有9個合作社未「散社」，他直言：「唔知可唔可以完成項目。」

韋志成希望，相關社員可參考盛德街/馬頭涌道項目的經驗，屆時可再詳細考慮。市建局日後會為他們進行調查，以了解社員的傾向，再檢視可順利完成此項目的機會，若反應不熱烈，日後或有機會要放棄項目。

被問及會否引用《收回土地條例》收回單位，韋志成表示，該條例並非市建局的「尚方寶劍」，當協商到一定程度後，才會建議政府行使相關權利。他又指，在這兩個試點累積經驗後，希望可向全港的公務員合作社進行調查，以了解他們的重建意願，再就合作社的長遠發展向政府提供建議。