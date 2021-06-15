中四男生涉串謀刊印煽動刊物罪　再申請保釋被拒　還柙至8月再訊

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-15 16:45

17歲中四男生及45歲的IVE女文員涉去年串謀製作及派發港獨的傳單，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，中四男生今（15日）在西九龍裁判法院由大律師劉偉聰代表，第二次申請保釋被拒，案件押後至8月4日再訊。

被告為曹雪芯（45歲，香港專業教育學院文員）及17歲黃姓中四男生，二人被控於2020年5月至12月11日期間，串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖激起香港居民企圖不循合法途徑，促使改變在香港依法制定的事項，或慫使他人不守法、不服從合法命令的煽動刊物。

被拒保釋後 旁聽人士起哄「細路嚟咋」、「得17歲」

次被告黃姓中四男生上次出庭並無律師代表，今由大律師劉偉聰代表申請保釋覆核，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德認為沒有環境上重大改變，拒絕他的保釋申請，黃放棄每8天申請保釋覆核權利。兩名被告須繼續還柙，於8月4日再訊。散庭時，公眾席的旁聽人士一度起哄，稱被告「細路嚟咋」、「得17歲」。

控方早前稱本案涉及危害國家安全元素，要求押後案件待警方調查，包括檢驗首被告的3部手機、辦公室電腦，以及次被告的2部手機。

案件編號：WKCC2219/2021