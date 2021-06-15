變種病毒｜天水圍少女家中雪櫃泰國急凍鱷魚肉包裝表面樣本呈陽性

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-15 17:11

新冠肺炎疫情未止，本港今天（15日）新增2宗確診個案，患者均來自印尼，屬輸入個案，本地第8日「零確診」，而初步確診個案少於5宗。 另外，衞生防護中心繼續追查患有英國變種病毒的17歲少女之感染源頭，昨天檢取了超過60個環境樣本，當中一個樣本證實呈陽性，該樣本是少女家中雪櫃冷藏格之中，一個來自泰國的急凍鱷魚肉包裝表面。

▼6.4天盛苑盛譽閣17歲女居民染疫▼

新增2宗印傭輸入個案 一人帶變種病毒

衞生署衞生防護中心公布，截至6月15日零時零分，中心正調查2宗新增確診個案，至今本港個案累計11,881宗。

新增個案全為輸入個案。第11880宗個案是一名39歲女子，患者是外傭，無病徵，也無接種疫苗，6月11日由印尼來港，乘坐CX2780航班。她抵港後住在西營盤華美達海景酒店，第3天的樣本確診，無驗出變種病毒。

第11881宗個案是一名28歲女子，患者是外傭，6月14日發病，無接種疫苗，6月11日由印尼來港，乘坐CX798航班。她抵港後住在何文田九龍維景酒店，第3天的樣本確診，驗出L452R變種病毒。

過去14天（6月1日至14日）累計報告37宗個案，包括3宗本地個案，其中1宗源頭不明。

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

+ 6 + 6 + 6

另一方面，衞生防護中心正跟進涉及英國變種病毒的個案（＃11852、11859和11860）的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心昨日與專家及相關部門代表於三名患者的家中、個案11852（17歲少女）曾逗留的寵物店及德榮工業大廈一單位（17歲少女的補習社）視察，並檢取共超過60個環境樣本，包括3個取自患者家中雪櫃冷藏格的環境樣本。

衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，其中一個預先包裝冷藏食物的包裝表面環境樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性，梾本採自一個泰國急凍鱷魚肉包裝表面。

另外，中心提醒與天水圍天盛苑P座盛譽閣相關的指明人士，須於明日（6月16日）遵從強制檢測公告進行檢測。

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