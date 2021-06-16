市建局嘉咸街項目Ｍy Central淨賺13億　將研西灣河、黃大仙重建

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-16 18:20

市建局今日（16日）向立法會提交文件，2020/21年度市建局的資產淨值為472.4億元，當中100億元為政府注資，累計盈餘為372.4億元。市建局2020/21年度盈餘為1.5億元，較上個財政年度的1.2億元多0.3億元。市建局指，已啟動兩個全新的初步項目可行性研究，分別覆蓋西灣河和黃大仙，意味該些地區未來極有可能有舊樓宇將清拆重建。

2020/21年度盈餘約為1.5億元

市建局於2020/21年度的盈餘約為1.5億元，較上一年度的1.2億元略多0.3億元。盈餘主要來自一個招標項目的盈餘、攤分合營項目的盈餘、出售自行發展項目的盈餘，及因多個項目的發展計劃及預計項目成本改變而回撥虧損撥備。

市建局的累積盈餘372.4億元，較2019/20年度的370.9億元略有上升，市建局指若非計及政府豁免該局獲批地進行45個項目所涉及的補地價總額，截至今年3月底，市建局的累積盈餘將會減少197億元。

未來5年現金支出為660億元

市建局預計，未來5年內的現金支出為660億元，並未計及營運成本，而來自合作發展伙伴的項目前期款項和租金收入等會為市建局帶來現金流量， 但實際金額將視乎市場表現而定。市建局於去年預計的未來5年現金支出為600億元。

根據市建局資料，於2020/21年度完成的卑利街╱嘉咸街發展計劃 (H18)地盤B、即長實及市建局合作發展的物業「My Central」，於扣除成本及豁免補地價後淨盈餘約為13億元。翻看資料，該樓盤於2017年開售時，首批單位入場費需要1700萬元。

市建局指，於今年3月及4月已啟動兩個全新的初步項目可行性研究，分別覆蓋西灣河和黃大仙，意味這兩個地區未來極有可能有舊樓納入清拆重建計劃。市建局又指，早前已在業務綱領中引入3個初步項目可行性研究， 涵蓋2個九龍城行動區及1個深水埗行動區，當中已有樓宇納入已公布的重建計劃中。

而市建局於德輔道西466號的安置大廈已於今年3月動工，將會引入「共居」概念，改造工程料於今年第3季完成。

My Central下方為嘉咸市集。（資料圖片）

油旺地區規劃研究將開始公眾參與工作

而二級歷史建築、前身為「動漫基地」的灣仔茂蘿街7號，市建局指於2020/21年度舉行60個活動，並於今年2月了一項顧問研究。至於法定古蹟西港城，市建局指正與政府商討 在現有地契於2022年2月屆滿後，繼續租用西港城。市建局將進行結構及樓宇勘察， 決定所需的改善及維修工程， 以保養該建築物。

灣仔茂蘿街7號是10幢被評為二級歷史建築的戰前樓宇。（資料圖片／梁鵬威攝）

於2019施政報告提出邀請市建局為有意「一地多用」重建社區設施的非政府機構提供顧問服務，市建局指至上月底已收到26個查詢，當中2個已提交意向書。而於2017年開始的油 旺地區規劃研究，市建局指已完成所有文件工作，包括制定不同發展密度的發展概念藍圖，將於短期內展開公眾參與工作，包括諮詢相關專業學會及地區組織。市建局亦開始就早期項目及測試擬議的規劃工具， 研究詳細的執行方案。