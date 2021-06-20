撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-20 08:01

2016年淘大工廈時昌迷你倉致命火警，奪去兩名消防員生命，消防處當年制定《迷你倉內潛在的火警危險及相應改善措施》，以加強規管業界。 五年後，迷你倉開到成行成市，《香港01》記者再次巡查一間位於荃灣工廈的時昌迷你倉，發現仍然涉嫌違反多項《措施》，每排儲存櫃之間走廊僅約1米距離，不足規定2.4米的一半，多個儲櫃內物品堆疊至天花板，亦有窗戶遭儲存櫃阻擋。 消防處回覆《香港01》查詢表示，已向時昌發出「消除火警危險通知書」，惟未有遵辦，已提出檢控。時昌在截稿前未有回應。

「迷你倉大火五周年」系列報道：

迷你倉大火五年｜01揭火災元兇時昌 工廈倉仍涉多宗罪 消防檢控

迷你倉大火五年｜五年內927間迷你涉3154項火警危險 37間被定罪

迷你倉大火五年｜現存690間迷你倉 保險業界指營運者承保有難度

重溫2016年報道：

【四級火專頁】淘大工業村迷你倉大火焚燒108小時 兩消防員殉職

荃灣半山街時昌迷你倉，多處違規，被消防處檢控。（洪業銘攝）

根據消防處《迷你倉內潛在的火警危險及相應改善措施》，每排迷你倉邊長不得超過20米，每排迷你倉之間要預留不少於2.4米的分隔距離，儲存格及儲存物頂部與天花板須留有1米距離等。

▼《迷你倉內潛在的火警危險及相應改善措施》▼

儲存倉之間闊度不足1米 遠低於下限

《香港01》早前巡查部份迷你倉，發現當中有迷你倉涉嫌違反多項要求。位於荃灣半山街一幢工廈內的時昌迷你倉，儼如一個巨型迷宮。

記者測量每排儲存櫃之間走廊，闊度不足1米，遠低於消防處規定的2.4米下限。

▼倉間闊度遠低於標準▼

儲存物超2.35米高度限制 租戶無視警告信

至少十個儲存櫃內堆積的儲存物，超過2.35米高度警戒線，有儲存物甚至曡高至接近天花板。

涉嫌違規的儲存倉有貼上通告，稱會受到處分，但通告於2019年簽發，情況一直未有改善。

▼雜物超高度限制▼

窗戶被儲存倉封死

迷你倉內儲存櫃一直向窗口延伸，不少窗戶被儲存櫃阻擋，走廊亦有擺放雜物，涉嫌阻礙消防喉及逃生通道。

從大廈外地面看就更加清楚，多個窗戶被封死。

▼窗戶被阻▼

消防：時昌無遵辦規定 已提出檢控

消防處回覆查詢表示，巡查上址的時昌迷你倉後發現火警危險，在發出「消除火警危險通知書」後，有關營運者在沒有合理辯解下，沒有按指定期限遵辦「通知書」內的規定，已向其營運者提出檢控。

另一間新開張的迷你倉，設有多道防煙門，亦有逃生露台，惟儲存倉之間走廊涉嫌不足2.4米，懷疑未有符合要求。（香港01記者攝）

新迷你倉走廊狹窄 消防稱將會巡查

另一間位於荃灣的新開張迷你倉，設有多道防煙門，亦有逃生露台，惟儲存倉之間走廊涉嫌不足2.4米，懷疑未有符合要求。

消防處指出，本月8日到巡查時發現為一間新營運的迷你倉，處方會按既定機制聯同相關部門到該迷你倉進行聯合執法行動。

▼2016年淘大工業村時昌迷你倉大火 歷時108小時▼

+ 63 + 63 + 63