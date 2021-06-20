撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-20 08:01

五年前淘大迷你倉發生四級火，鐵皮櫃在烈火中焚燒108小時，造成兩名消防員殉職。《香港01》向多個政府部門查詢現時迷你倉違規情況及執法數字，消防處表示，過去五年累計927間迷你倉涉及3,154項火警危險，當中27%迷你倉未有遵辦「消除火警危險通知書」被檢控，37間罪成合共罰款57萬元。 屋宇署表示，已檢控19間未有遵從法定命令的迷你倉，有11宗已定罪；地政總署指出，有238宗工廈迷你倉涉違地契，202宗個案業權人被釘契。

「迷你倉大火五周年」系列報道：

迷你倉大火五年｜01揭火災元兇時昌 工廈倉仍涉多宗罪 消防檢控

迷你倉大火五年｜五年內927間迷你涉3154項火警危險 37間被定罪

迷你倉大火五年｜現存690間迷你倉 保險業界指營運者承保有難度

重溫2016年報道：

【四級火專頁】淘大工業村迷你倉大火焚燒108小時 兩消防員殉職

▼2016年淘大工業村時昌迷你倉大火 歷時108小時▼

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消防處回覆《香港01》查詢指出，截至今年4月底，本港共有690間迷你倉，經巡查發現，迷你倉普遍潛在5項火警危險，包括迷你倉貯存間隔的排列布局存在安全隱患；窗口遭阻塞／數量不足；消防喉轆系統覆蓋不足；出口和方向指示牌數量不足；及單位逃生門上鎖或裝有不合規格的門鎖。

2016年淘大工業村時昌迷你倉大火，工廈現已拆卸重建。（孔繁栩攝）

五年共發現3154項火警危險

截至今年4月底，消防處累計在927間迷你倉共發現3,154項火警危險，並向其營運者發出「消除火警危險通知書」，當中約2,200多項火警危險已被消除；已完全遵辦所有「通知書」規定的共有216間；正進行改善工程的有 138 間。另外，市場已經充分掌握消防處的要求，新營運而沒有火警危險的迷你倉共有104間。

法庭向24間營運者發「火警危險令」

消防處亦已向247間未有遵從「通知書」的迷你倉營運者提出檢控，當中有37宗個案已定罪，共罰款57.26萬元。法庭同時向24間迷你倉的營運者共發出61張「火警危險令」，勒令營運者必須在指定限期內消除有關的火警危險。消防處強調，迷你倉營運者如未能在指定限期內遵辦「通知書」，一經定罪，可罰款10萬元，並可另處罰款每日1萬元。

對於是否應迷你倉設發牌制度，消防處表示，現時有不少業界人士已掌握規定要求，可見改善火警危險的要求是切實可行並行之有效，消防處會繼續按照現行法例作出跟進，並採取執法行動。

消防處指出，過去五年累計927間迷你倉涉及3,154項火警危險。（資料圖片）

屋宇署：11宗未遵從法定命令定罪

屋宇署表示，自2016年6月至今年5月，已巡查了1,159個迷你倉，並就923間迷你倉發出1,948張法定命令，當中1,006張已獲遵從，餘下個案正進行糾正，署方已就19間未有遵從的業主提出檢控，當中有11宗已定罪，共罰款233,615元。

地政總署：202宗業權人被「釘契」

地政總署強調，若地契訂明地段只容許作「工業」用途，經營迷你倉屬違反地契，由2016年7月至今年3月中，共有238宗工廈迷你倉涉違地契，署方已向有關業權人發出警告信要求糾正，當中35宗已完成糾正；202宗個案的業權人未有於限期內糾正違契事項，署方已將警告信送交土地註冊處註冊（俗稱「釘契」）；餘下1宗則在跟進中。