撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-20 08:01

2016年6月21日，淘大迷你倉發生奪命大火，5年過去，肇事工業大廈經已清拆，將重建成一幢31層樓高的商住大廈。 據消防處資料顯示，本港現時有690間迷你倉，有保險業人士透露，近年不論負責人或租戶，購買與迷你倉有關的保險數字持續上升，然而，基於營運迷你倉複雜，須符合多個政府部門要求，承保存有難度。

「迷你倉大火五周年」系列報道：

迷你倉大火五年｜01揭火災元兇時昌 工廈倉仍涉多宗罪 消防檢控

迷你倉大火五年｜五年內927間迷你涉3154項火警危險 37間被定罪

迷你倉大火五年｜現存690間迷你倉 保險業界指營運者承保有難度

重溫2016年報道：

【四級火專頁】淘大工業村迷你倉大火焚燒108小時 兩消防員殉職

2016年6月21日，淘大時昌迷你倉發生奪命火，肇事工廈已清拆，將重建成為商住大廈。（孔繁栩攝）

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，近年迷你倉負責人及租戶購買保險有上升趨勢，在保險業內有市場，羅指迷你倉會以已購買保險作招徠，吸引客戶，然而，保險金額及能否承保，須視乎迷你倉的保安、結構、防火防盜系統等等，甚至要通過屋宇署及消防處等要求，因此存有難度。

租戶可購財物保保障

羅續指，不少租戶都會購買財物保險，以10萬元至100萬元不等，投保人需申報儲存倉位置，再由保險公司會評估，才能計算保費。羅提醒，租戶可以向迷你倉查詢有否購買保險，亦要注意是否包括租戶物件，否則租用前要先衡量風險。

兩名消防人員張耀升（左）及許志傑（右）英勇殉職，竭盡所能履行救火的職責。（資料圖片）

死因研訊9月展開

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級火警，焚燒108小時，參與救火行動的高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑不幸殉職，有報道指，兩名死者的死因研訊將於今年9至10月展開，而兩名死者的遺產管理人，亦已先後入稟高等法院，向消防處、時昌迷你倉、物業管理公司以及業主等追討意外傷亡賠償。

▼2016年淘大工業村時昌迷你倉大火 歷時108小時▼