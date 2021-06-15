香港航空地勤7月1日起停止運作　將裁減員工　部分可轉職

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-15 19:55

香港航空早前落實內部重組截員及推出自願長期帶薪假計劃，又暫停A320機隊，並遷出東薈城總部。香港航空旗下的香港航空地面服務有限公司總經理陳麗雯今日（15日）向員工發信，指會在7月1日起停止運作，未來數周會與團隊處理員工問題，包括裁員或轉職，對受影響員工「極度遺憾(deeply regret)」。信中指，無薪假及其他縮減開支措施已無法持續維持公司運作，亦預料2024年之前，旅遊業不會復甦。

香港航空向旗下香港航空地面服務有限公司員工發信，稱7月1日起停止運作。（香港航空facebook圖片）

香港航空地面服務公司在信件中表示，是次為必要的商業決定(inevitable business decision)，亦感謝員工多年的付出，指會裁員、轉職等安排，亦會把其負責的航空公司地勤工作順利交到指定服務營辦商。

公司指，已非常努力減低成本，包括推出無薪假等，但無奈地，措施無法繼續讓公司在未來充滿挑戰性的數年繼續經營，沒有選擇下要停止運作。

港航A320客機7月起停飛 機師半年假期僅1個月薪金 預告會裁員

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港航上周公布部門合併和整合

其母公司港航上周已自員工發信，指會落實合併部門和整合工作，過剩的員工需作新安排，包括自願長期帶薪休假（Voluntary Long Pay Leave Scheme）和裁員；而為進一步節省成本，東薈城辦事處的所有員工將於今年8月前，搬遷至香港航空訓練大樓。