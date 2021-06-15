天水圍少女家中鱷魚排骨包裝驗出病毒　食環署指令停售拒公布牌子

天水圍天盛苑一名17歲少女早前感染新型肺炎，並帶變種病毒，其母親及姊姊亦同樣確診，惟至今感染源頭仍然未明。不過，衞生防護中今日（15日）表示，在其家中已檢取的環境樣本中，採自雪櫃冷藏格內的泰國急凍鱷魚肉包裝表面樣本呈陽性。

食物環境衞生署晚上表示，為審慎起見，食安中心得悉事件後，已要求食品商暫時停售涉事的「泰國進口急凍鱷魚排骨」，並供食安中心抽取產品進行檢測，現正等候化驗結果。署方過住曾檢測逾40個相關泰國進口鱷魚產品，對新冠病毒均呈陰性。食環署未允公布涉及的牌子及店舖。