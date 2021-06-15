天水圍少女家中鱷魚排骨包裝驗出病毒　食環署指令停售拒公布牌子

撰文：王潔恩
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天水圍天盛苑一名17歲少女早前感染新型肺炎，並帶變種病毒，其母親及姊姊亦同樣確診，惟至今感染源頭仍然未明。不過，衞生防護中今日（15日）表示，在其家中已檢取的環境樣本中，採自雪櫃冷藏格內的泰國急凍鱷魚肉包裝表面樣本呈陽性。
食物環境衞生署晚上表示，為審慎起見，食安中心得悉事件後，已要求食品商暫時停售涉事的「泰國進口急凍鱷魚排骨」，並供食安中心抽取產品進行檢測，現正等候化驗結果。署方過住曾檢測逾40個相關泰國進口鱷魚產品，對新冠病毒均呈陰性。食環署未允公布涉及的牌子及店舖。
▼6.4天盛苑盛譽閣17歲女居民染疫▼
食物環境衞生署表示，食安中心會繼續跟進衞生署調查，包括陽性樣本的病毒基因片段源頭，以及採取適當跟進行動。調查仍然繼續，該陽性家居採集樣本的污染源頭暫未確定。
曾抽取超過40個泰國進口鱷魚產品均呈陰性
署方續指，截至今年5月底，食安中心已抽取超過一萬個食物及其包裝樣本，並作新型冠狀病毒檢測，至今所有樣本呈陰性反應，當中包括超過40個相關的泰國進口鱷魚產品。
署方指，中心會繼續抽取進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測，以密切監察透過進口冷凍食品傳播新冠病毒的風險。