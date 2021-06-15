染變種病毒少女家中鱷魚肉包裝驗出病毒　消息：開雪櫃時曾打噴嚏

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-15 20:34

天水圍天盛苑本港一名17歲少女本月初確診新冠病毒，證實帶英國變種病毒，感染源頭仍然未明，衞生防護中心今天（15日）公布，她家中雪櫃冷藏格一個急凍鱷魚肉包裝表面對新冠病毒檢測結果呈陽性，為調查新發現。消息人士指出，該名少女在打開雪櫃時，曾經打噴嚏。 政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌回應事件時指，較大機會是少女污染到食物包裝，而非食物包裝傳染少女，仍需種菌去研究該包裝表面的病毒是否活病毒，才知有無傳染力。 而呼吸系統科專科醫生梁子超就認為，政府應該進一步調查該急凍鱷魚肉的供應鏈，研究中間有無可能受到污染；檢驗同一批次的急凍鱷魚肉有無病毒；並為供應鏈的工作人員做病毒檢測、抗體檢測，了解他們有無受到感染。

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許樹昌：需種菌驗是否活病毒

許樹昌表示，現時所知的資料不多，但較大機會是少女污染到食物包裝，例如曾經咳嗽或打噴嚏，而非病毒經食物包裝傳染少女。他認為目前需要種菌，去研究該包裝表面的病毒是否活病毒，才知有無傳染力；另亦應做基因排序，了解該病毒是否英國的變種病毒（Alpha），及與少女一家的基因是否相似。

呼吸系統專科醫生梁子稱，政府應該進一步調查該急凍鱷魚肉的供應鏈，研究中間有無可能受到污染。 （資料圖片）

梁子超：由人污染包裝機率較高

梁子超就稱，現時無法分辨到是少女污染食物包裝，或是食物包裝的病毒感染少女，不過全球的確診個案中，都不見有進口食物傳染消費者的案例，一般都是先感染冷凍鏈的工作人員，因為工作人員會長期接觸進口貨物。他相信，患者家中3人都受感染，由人污染食物包裝的機率較高。

他認為政府應該進一步調查該急凍鱷魚肉的供應鏈，包括當地生產過程、供港過程和在香港的處理程序，研究中間有無可能受到污染；檢驗同一批次的急凍鱷魚肉有無病毒；並為供應鏈的工作人員做病毒檢測、抗體檢測，了解他們有無受到感染。

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促驗雪櫃其他食物、物品

梁子超續指，新冠病毒可以在攝氏4度以下存活一個月，期間病毒有傳染力，而即使病毒已死，殘留時間也會長達數個月。他認為政府可以嘗試種菌，了解病毒是否仍存活，但即使現在種不到菌，也不代表在一個月前該病毒非活病毒；而政府也應做基因排序，研究包裝上的是否英國變種病毒Alpha。

他並建議政府同時檢驗少女家中雪櫃其他食物、物品，以免「隔離嗰包污染咗鱷魚肉」，並追蹤真正的污染源。他提醒市民購買冷藏食品回家後，應小心拆除和棄置包裝，最好更換外包裝，以保鮮紙包好食物，以免污染到其他食物，並應勤洗手和煮熟食物後才進食。

衞生防護中心昨天檢取超過60個環境樣本，包括患者於天水圍的家中、患者曾逗留的寵物店Little Boss及屯門德榮工業大廈補習社，當中只有1個樣本呈陽性，該陽性樣本是家中雪櫃冷藏格一個急凍鱷魚肉包裝表面，該食物產地是泰國。中心總共在患者家中雪櫃冷藏格取了3個樣本。

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